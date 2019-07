Planet Coaster: Ghostbusters

Frontier es un estudio que quiero, son los creadores de Elite Dangerous, videojuego de simulación espacial donde según Steam estuve viajando cerca de las 544 horas (sin contar con el año anterior que no estaba en esta plataforma ni las que he jugado en PS4 y Xbox One) que se dice pronto pero para un padre ya son horas de sueño, son lo que hicieron Jurassic World Evolution, donde gestionamos y administramos los parques de la saga World de una forma increíble con una historia de trasfondo y un control con mando que funciona perfectamente, otras 80 horas criando dinosaurios

Puestos en antecedentes de quién esta detrás empecemos ha hablar del juego que nos ha traído aquí. Planet Coaster es el simulador de parques de atracciones mas completo que te puedes encontrar en la vida, algo normal tratando se de la gente que esta detrás de los Tycoon. Es un juego donde pasar horas y horas construyendo un parque de atracciones con mi posibilidades donde pasaras otras mil horas configurando cada pequeño detalle de los elementos, para que me entiendas mejor: si una atracción no rinde lo suficiente tienes la posibilidad de abrirla solo unas horas al día para crear hype en los visitantes del parque y que vuelva a ser rentable.

Esta semana han sacado un DLC de los Cazafantasmas, un set completo de edificios, atracciones, trabajadores, animadores y un sinfin de elementos decorativos con la temática de una de las películas de los '80 mas famosas y queridas por la gente con las cuales crear un parque de atracciones fantasmagórico.

Tiene elementos como el de poder sacar al Hombre de Marshmallow y que pasee por las calles de tu parque, eso sí, sin matar a nadie ni destruir edificios. También están por supuesto el equipo de los cazafantasmas para que vayan cazando fantasmas al mas puro estilo de las películas, con su rayo de partículas y caja de luz atrapa fantasmas, y una montaña rusa donde te montaras encima de mocoso.

Un gran DLC que por 15€ hará muy feliz al jugador de Planet Coaster que sea fan de la saga cinematográfica.