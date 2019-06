Con una asistencia masiva por parte de los fans de los eSports de Call of Duty, 100 Thieves consiguió alzarse con el trofeo de la CWL Anaheim Cup, logrando así su segunda victoria en la temporada 2019 de la CWL, presentada por PlayStation 4.

Gen.G, OpTic Gaming y FaZe Clan son los equipos que completaron el top de los cuatro mejores de la competición. El evento, de tres días de duración y que tuvo lugar en el Anaheim Convention Center, reunió a equipos del todo el mundo para competir con Call of Duty: Black Ops 4.

100 Thieves se llevó a casa el campeonato, gracias a una impresionante actuación de Austin ‘SlasheR’ Liddicoat, que fue elegido MVP de la CWL Anaheim.

Más de 100 equipos amateur compitieron por el premio de la CWL Anaheim MTN DEW AMP GAME FUEL. Mindfreak se convirtió en el equipo aficionado campeón del torneo. Tanto 100 Thieves como Mindfreak han resultado ganadores de diferentes competiciones; ambos equipos se hicieron con la victoria en la CWL Londres, cada uno en su categoría, que tuvo lugar el pasado mes de mayo de 2019.

Durante la retransmisión del evento, la Call of Duty World League anunció que Los Ángeles será la sede de la Call of Duty World League Championship 2019. Del 14 al 18 de agosto de 2019 en el UCLA Pauley Pavilion, la final de la temporada 2019 contará con la presencia de 32 equipos de todo el mundo, que competirán por distintos premios y por la oportunidad de grabar su nombre en el prestigioso Trofeo de la Call of Duty World League Championship. Los 16 equipos de la CWL Pro League están clasificados directamente para el Championship, y los 16 restantes saldrán de las finales de CWL, que tendrán lugar en Miami del 19 al 21 de julio de 2019.

La acción de la CWL Anaheim fue retrasmitida en directo a los fans de todo el mundo a través MLG.com/CallofDuty y Twitch.tv/CallofDuty, también se pudo seguir en directo a través de Call of Duty: Black Ops 4, de forma exclusiva en PlayStation 4.

