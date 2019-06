Ubisoft E3 2019, principales novedades

WATCH DOGS LEGION:

- En un futuro cercano, Londres se enfrenta a su colapso: un estado de vigilancia que lo ve todo oprime a la gente, empresas militares privadas corruptas controlan las calles, y un poderoso sindicato del crimen persigue a los más vulnerables. En Watch Dogs: Legion la misión del jugador será crear una resistencia que luche contra el surgimiento de un régimen autoritario.

- Gracias a una innovación en la jugabilidad nunca antes vista y desarrollada por Ubisoft Toronto, el estudio detrás de Watch Dogs: Legion, los jugadores tendrán libertad absoluta para “jugar con cualquier personaje”.

- La última entrega de la franquicia superventas Watch Dogs estará disponible en todo el mundo el 6 de marzo de 2020 para PlayStation 4, Xbox One (incluyendo Xbox One X) y Windows PC. Watch Dogs: Legion también se lanzará en la plataforma de videojuegos de nueva generación, Stadia, y Uplay+, el servicio de suscripción de Ubisoft.

GODS & MONSTERS:

- Gods & Monsters es un nuevo juego de acción-aventura desarrollado por Ubisoft Quebec.

- Un juego de aventuras en mundo abierto que hace gala de un estilo artístico pictórico, y que llevará a los jugadores a un universo de fantasía en el que usarán habilidades divinas para derrotar a famosas bestias mitológicas y salvar a los dioses griegos, en un periplo heroico que se convertirá en leyenda.

- Gods & Monsters estará disponible el 25 de febrero de 2020 para PlayStation 4, Xbox One (incluyendo Xbox One X), Windows PC, Nintendo Switch, y la plataforma de videojuegos de nueva generación, Stadia. Gods & Monsters también estará disponible en Uplay+.

ROLLER CHAMPIONS:

- Roller Champions es un juego free-to-play de deportes de equipo, en el que los jugadores podrán patinar, pasar, regatear y marcar en un estadio atestado de fans.

- El juego ofrece un trepidante modo PvP sobre ruedas. Dos equipos de tres jugadores cada uno se enfrentan entre ellos en estadios de todo el mundo animados por multitudes de fans, mientras consiguen el balón, lo pasan, esquivan y embisten a los oponentes para marcar en el aro iluminado que hay sobre la pista.

- El juego se lanzará a principios de 2020.

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX QUARANTINE:

- La última entrega de la franquicia superventas Rainbow Six es un shooter táctico cooperativo para tres jugadores completamente nuevo.

- Desarrollado por un nuevo equipo de Ubisoft Montreal, Rainbow Six Quarantine está ambientado en un futuro cercano del universo Rainbow Six. Los agentes deberán enfrentarse a una cepa mutada muy letal de un parásito alienígena que infecta a los seres humanos y su entorno.

- El juego estará disponible a principios de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC y también en Uplay+.

UPLAY+:

- Uplay+, el nuevo servicio de suscripción de Ubisoft, se lanzará el 3 de septiembre de 2019 para Windows PC. Por 14.99 €/mes los jugadores tendrán acceso ilimitado para descargar más de 100 juegos, incluyendo nuevos lanzamientos, los últimos estrenos, títulos clásicos de Ubisoft, ediciones especiales y packs de contenido adicional.

- Los jugadores que se registren en Uplay+ del 10 de junio al 15 de agosto podrán disfrutar de una prueba gratuita de Uplay+ del 3 al 30 de septiembre https://ubi.li/2fkrm

- Uplay+ también estará disponible en Stadia, la plataforma de videojuegos de nueva generación, en 2020.

TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT:

- El juego tendrá una beta del 5 al 8 de septiembre. Los jugadores pueden registrarse ya en https://ubi.li/bV3ZW Los jugadores que reserven cualquier edición del juego tendrán garantizado el acceso a la beta (Ver condiciones en nota de prensa adjunta).

- El nuevo programa Compañía Delta de Ghost Recon (GRDC), recompensará la pasión y la creatividad de los miembros de la comunidad con contenido especial y charlas con el estudio de desarrollo principal. Las solicitudes para unirse a la Compañía Delta de Ghost Recon (GRDC) están disponibles en https://ubi.li/qu6I5

- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint estará disponible el 4 de octubre para PlayStation 4, la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X) y Windows PC. También estará disponible en Stadia, la plataforma de videojuegos de nueva generación, y Uplay+.

JUST DANCE 2020:

- Just Dance celebra su décimo aniversario con Just Dance 2020, que trae consigo 40 nuevas canciones inlcuyendo éxitos como Con Calma de Daddy Yankee Ft. Snow o Kill This Love de BLACKPINK

- Just Dance 2020 trae de vuelta el modo cooperativo y otras novedades, como una experiencia más personalizada gracias al sistema de recomendación mejorado, o una colección digital de etiquetas icónicas para repasar estos 10 años de diversión de la franquicia.

- El juego estará disponible el 5 de noviembre de 2019 para Nintendo Switch, el sistema Wii, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4, y la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X). Just Dance 2020 también se lanzará en la plataforma de videojuegos de nueva generación, Stadia.

TOM CLANCY’S ELITE SQUAD:

- Desarrollado por Ubisoft Owlient, Tom Clancy’s Elite Squad es un RPG militar free to play para móviles, basado en el lore de Ghost Recon, Splinter Cell, The Division y Rainbow Six. Incluye intensas batallas PvP y un emocionante modo campaña con una historia única de Tom Clancy.

- Los jugadores pueden preinscribirse ya para desbloquear un personaje exclusivo en el juego, el coronel Cole D. Walker de Ghost Recon Breakpoint: elitesquadgame.com

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2:

- Últimos detalles sobre el primer año del contenido pos lanzamiento gratuito: incluye 3 episodios cargados de misiones de historia que al final llevarán a los agentes donde empezó todo. Los jugadores podrán disfrutar de los episodios a lo largo del próximo año, y cada uno de ellos traerá consigo nuevas zonas, modos, recompensas y mucho más.

- Prueba gratis Tom Clancy’s The Division 2 durante el fin de semana gratuito que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de junio.

- Anuncio de la película de The Division en colaboración con Netflix

- The Division 2 se lanzará en la plataforma de videojuegos de nueva generación Stadia y también estará disponible en Uplay+.

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE - OPERACIÓN PHANTOM SIGHT

- Operación Phantom Sight presentará a dos nuevos agentes: Nøkk, de las fuerzas especiales danesas, y Warden, un veterano del Servicio Secreto de los Estados Unidos. También se ha rediseñado el mapa del Café Dostoyevsky, mejorando su estructura y su estética.

- Operación Phantom Sight estará disponible el 11 de junio para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC.

- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege estará disponible en Uplay+

FOR HONOR:

- El evento de la Season 2 del Year 3, “Sombras del Hitokiri” puede jugarse desde este momento y hasta el 27 de junio.

- El evento gira en torno a los recientemente añadidos Hitokiri, guerreros fantasma que han perdido toda fe en la humanidad, y dispondrá por tiempo limitado de un nuevo modo de juego, Avalancha de almas, de nuevas opciones de personalización, de recompensas exclusivas del evento y mucho más.

- For Honor también estará disponible en Uplay+,

BRAWLHALLA

- Los héroes de Hora de aventuras de Cartoon Network, llegan a Brawlhalla con los crossovers épicos de Finn, Jake y la Princesa Chicle, que ya están disponibles

- El juego gratuito de lucha y plataformas ya tiene más de 25 millones de jugadores en PC y en el sistema de entretenimiento informático PlayStation 4, y también está disponible para la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X) y para el sistema Nintendo Switch.