Los nuevos títulos de EA Originals

Electronic Arts y sus estudios asociados Zoink Games, Glowmade y Hazelight Studios han anunciado tres nuevos y prometedores proyectos de desarrollo independiente para consolas y PC.

Lost in Random será el próximo videojuego de Zoink (tras el lanzamiento de la impresionante aventura Fe) con el que el estudio ofrecerá una experiencia única de puzzles y combates. RustHeart será el debut del estudio Glowmade en EA Originals, un título con el que los jugadores podrán forjar una amistad entrañable con un valiente héroe robótico. Por último Hazelight, el estudio del aclamado A Way Out, ofrecerá una nueva experiencia cooperativa cuyo nombre se desvelará en adelante.

"Continuamos conectando nuevos e innovadores videojuegos desarrollados por los más audaces creadores de videojuegos independientes y orientados a una audiencia global de jugadores" señaló Matt Bilbey, EVP de Crecimiento Estratégico. "Queremos ofrecer a nuestros jugadores un contenido más amplio, de mayor calidad y accesibilidad posible. Ya sea para unirte a grandes títulos como Apex Legends junto con alguno de nuestros más de 200 videojuegos de la suscripción de Origin Access o para jugar revolucionarios títulos de EA Originals como A Way Out, siempre tendremos algo interesante que ofrecer a nuestros jugadores.”

EA Originals apoya a nuevos estudios con videojuegos únicos e innovadores para ofrecer grandes aventuras a los jugadores de todas las plataformas. Tras el éxito de Unravel de Coldwood Studios, este sello cuenta un historial de videojuegos de referencia como A Way Out de Hazelight y Fe de Zoink (videojuego ganador de un premio BAFTA), títulos que abren el camino a nuevos videojuegos como Sea of ​​Solitude de Jo-Mei Games, disponible el próximo 5 de julio. El éxito de estas colaboraciones ha ampliado el catálogo de colaboración con nuevos desarrolladores independientes, como el recientemente anunciado RustHeart de Glowmade o EA Partner Velan Studios, con el fin de obtener títulos futuros más prometedores.

EA también está comprometida con los jugadores al ofrecer videojuegos de mayor calidad, desarrollados por algunos de los mejores creadores de la industria a través de sus servicios de suscripción. Con el lanzamiento de EA Access en PlayStation 4 el próximo mes de julio, además de los servicios de Xbox One y PC, EA ofrecerá suscripciones en más plataformas que cualquier otra compañía de videojuegos.

Origin Access para PC de EA ofrece a los jugadores uno de los catálogos de videojuegos para PC más profundos y mejor valorados, con más de 200 videojuegos de más de 85 compañías. La biblioteca cuenta con videojuegos de galardonados estudios como 11bit, que añadirá Frostpunk y Moonlighter al servicio a finales de este año, grandes narrativas como Supergiant Games 'Pyre, nuevos lanzamientos como Tropico 6, Mutant Year Zero, Breathedge, junto con franquicias clásicas de EA como son Battlefield y FIFA. Para obtener más información sobre el contenido disponible como suscriptor de Origin Access en la PC, visita www.origin.com/origin-access.