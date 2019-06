EA Sports presenta VOLTA, el revolucionario modo de FIFA 20

Electronic Arts ha anunciado en EA PLAY de Los Ángeles una experiencia completamente nueva en EA SPORTS FIFA 20, Fútbol VOLTA, un modo inspirado en la forma del fútbol urbano que invade las canchas de fútbol sala y las calles de todo el mundo. El reconocido videojuego deportivo estará disponible en todo el mundo el 27 de septiembre de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC en Origin.

Fútbol VOLTA permite a los jugadores construir su propio personaje, expresar su propio estilo y sumergirse en una experiencia realista del fútbol urbano. Un sistema de juego completamente nuevo basado en el realismo del fútbol que sumerge a los jugadores en el ambiente callejero con nuevas herramientas que incluyen movimientos simplificados y destrezas, nuevas animaciones de estilo o el uso de la pared como compañero de equipo. Conoce más información sobre las nuevas funciones y modos para Fútbol VOLTA en FIFA 20 haciendo click aquí.

“Este año estamos incorporando una experiencia completamente nueva en el videojuego con Fútbol VOLTA, un modo que refleja cómo comenzaron sus carreras los futbolistas de élite en las calles. Se trata de un aspecto único del deporte que brindará a nuestros jugadores una experiencia única en EA SPORTS FIFA ", destaca Aaron McHardy, Productor Ejecutivo de EA SPORTS FIFA. "También nos hemos centrado en ofrecer actualizaciones clave en el videojuego que aumentan el nivel de realismo y calidad en todo el título. Y con los partidos urbanos integrados en FIFA 20, los jugadores podrán hacer uso de todo lo aprendido en las calles en los estadios… o viceversa ".

Además, la Inteligencia Futbolística ofrece un enfoque completamente nuevo para el videojuego que eleva el nivel de calidad de FIFA 20, mejorando la autenticidad de los jugadores en el campo virtual. El auténtico fluir de las jugadas pone más énfasis en el videojuego controlado por el usuario, ya que concede a la IA (Inteligencia Artificial) más conciencia sobre el tiempo, el espacio y la posición del jugador en el campo. Los Momentos Decisivos dan lugar al nuevo Remate Elaborado que revisa los fundamentos de los disparos a puerta para brindar a los jugadores una finalización más consistente y clínica, y la Entrada Controlada que utiliza el Sistema de Toque Activo para agregar toda una variedad de animaciones nuevas. Finalmente, la Física del Balón agrega un nuevo nivel de realismo con trayectorias variables, interacciones de abordaje más realistas y un comportamiento impulsado por la física.

Los jugadores que reserven la Edición Ultimate de EA SPORTS FIFA 20 para PS4, Xbox One y PC recibirán 3 días de acceso anticipado a FIFA 20, la elección de un ICONO (versión intermedia) para una cesión de 5 partidos en su plantilla de FIFA Ultimate Team , hasta 24 sobres de oro únicos y una edición especial de kits de FUT. Además, aquellos que reserven antes del 5 de agosto de 2019 también recibirán un jugador intransferible de FUT 20 Ones To Watch Player.

Salta al campo de juego por primera vez el 19 de septiembre de 2019 con EA Access y Origin Access Basic para disfrutar de hasta 10 horas de FIFA 20 como parte de la Prueba de Juego Anticipado o inscríbete en Origin Access Premier para obtener acceso completo en PC.

FIFA 20 está desarrollado por EA Vancouver y EA Rumania y estará disponible en todo el mundo el 27 de septiembre de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.