La conferencia de The Pokémon Company

La conferencia de prensa al completo será publicada en el canal oficial de Pokémon en Youtube. Estos son sus principales anuncios:

Pokémon HOME

Se trata de una app que permite a los Entrenadores gestionar su colección de Pokémon gracias a un nuevo servicio en la nube

Se lanzará el 2020 para iOS y Android y para Nintendo Switch.

Pokémon Sleep

Se lanzará el 2020. Será una nueva app para móviles que convertirá el hecho de dormir en entretenimiento. Serán desvelados más detalles sobre esta app en breve.

También se ha anunciado Pokémon GO Plus +, un nuevo periférico de Nintendo.

Pokémon GO Plus + se conectará con Pokémon Sleep y se podrá activar con la app.

Pokémon Masters

Nuevo videojuego para dispositivos Android e iOS de The Pokémon Company y DeNA

Pokémon Masters contiene algunos de los Entrenadores Pokémon más famosos de la larga historia de videojuegos Pokémon.

Se ofrecerán más detalles en junio.

Un nuevo videojuego Detective Pikachu para Nintendo Switch

Creatures Inc., está desarrollando una nueva entrega del videojuego Detective Pikachu para Nintendo Switch.

Pokémon Quest en China

Desde el anuncio en mayo de que Pokémon Quest llegará a China a través de NetEase, el nuevo socio de The Pokémon Company en el país asiático, más de 1,7 millones de jugadores se han pre-registrado en este juego.

Pokémon Quest en China será la versión mejorada del título original con nuevas características y el nuevo modo jugador vs jugador.

NetEase está trabajando con The Pokémon Company para llevar nuevos videojuegos de Pokémon a China.

Camisetas Pokémon

Lanzadas originariamente en Japón, este original servicio de diseño de ropa personalizada llegará a Europa y Estados Unidos con los 151 primeros Pokémon.