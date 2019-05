Ubisoft España y Razer firman un acuerdo de colaboración para la R6 Spain Nationals

Ubisoft España y Razer han firmado hoy un acuerdo de colaboración, donde la marca líder mundial en estilo de vida para gamers, dotará a los jugadores con los periféricos que garanticen una experiencia de juego óptima, como los teclados Razer BlackWidow o los auriculares Razer Kraken, los preferidos por los jugadores profesionales para la competición.

El acuerdo de colaboración incluye además otras acciones de promoción conjunta, con activaciones específicas para los usuarios del Canal Oficial de Rainbow Six en Twitch, quienes podrán acceder a importantes premios en cada una de las retransmisiones de las jornadas, y sorteos de producto que se llevarán a cabo todas las semanas a través del perfil de @Rainbow6ES en Twitter

“Es muy satisfactorio ver cómo empresas líderes del sector de los esports, que han crecido de la mano de los jugadores, apuestan por la escena competitiva local del juego,” comenta Pablo Abellán, Esports Manager de Ubisoft España. “Razer es más que un partner tecnológico, es la marca líder mundial en estilo de vida para gamers, donde muchos jugadores se ven reflejados, y que ahora, gracias a este acuerdo, podrán beneficiarse de todo lo que Razer puede aportar.”

“Este acuerdo de colaboración con la R6 Spain Nationals supone otro ejemplo de nuestro compromiso con las ligas locales de Esports, y nos sentimos orgullosos de sumar esfuerzos con Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, un juego competitivo en constante crecimiento y bien posicionado en el ecosistema global de Esports,”, declara Yann Salsedo, Head of Esports & Social Media at Razer. “Estamos emocionado de colaborar con Ubisoft España, abriendo a los jugadores de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege la oportunidad de subir su nivel de juego con nuestros periféricos de alta gama.”

Sigue en directo la R6 Spain Nationals desde el Canal Oficial de Rainbow Six en Twitch y forma parte del Discord oficial de Rainbow Six Siege del juego en España. Para consultar la última información relacionada con la liga entra en: www.r6spainnationals.es o síguelos en Twitter @Rainbow6ES