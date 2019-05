Demo de Final Fantasy VII Remake, Halo Infinite para las Navidades y el desarrollo caótico de Cyberpunk 2077

En el programa 17 de Ultima Partida, donde dos viejunos se ponen a contar sus batallitas sobre videojuegos les da por hablar de el desarrollo 'caótico' y financiero de CiberPunk 2077, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) votará si se incluye de forma definitiva la adicción a los videojuegos como una enfermedad, juego de mesa del Space Invaders: The Board Game con partidas entre dos y cuatro jugadores y contará con un total de 242 cartas dentro de un tablero que simula lo que veíamos en recreativas, y muchas cosas más que no te puedes perder, solamente has de darle al PLAY.

