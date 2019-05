Ya disponibles las Ofertas de Mayo en PlayStation Store

Los nuevos contenidos de la actualización semanal de PlayStation Store, entre los que destacan las Ofertas de Mayo, que permiten a los usuarios ahorrar hasta un 70% en la compra de títulos como Just Cause 4 Standard Edition, F1 2018 o Crash Bandicoot Insane Trilogy. Estos descuentos estarán disponibles hasta el 29 de mayo.

La oferta de la semana viene de la mano de Spyro Reignited Trilogy, el título de Activision Blizzard, cuyo precio baja un 38% y pasa a estar disponible a 24,99€. La trilogía incluye los siguientes títulos: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon, que ya son clásicos del género de plataformas en el catálogo de PlayStation. Este precio estará disponible hasta el 22 de mayo.

PS Store esta semana también inicia una serie de fechas en que tendrán descuentos títulos que llegaron al público masivo y enamoraron a la crítica siendo editados en formato digital, como por ejemplo: los conocidos Flower, Limbo o Resogun, que podrán encontrarse por 2,99€ los dos primeros y 3,99€ el tercero hasta el día 12 de junio. En algún caso el descuento llega incluso al 90%, como es el de Fear Effect Sedna, que podrá adquirirse por 1,99€ hasta el 12 de junio.

Y para aquellos usuarios que quieren optimizar al máximo la vida de los juegos que ya han adquirido, esta semana PS Store también lanza interesantes rebajas en el contenido adicional descargable como: el arma de John Wick o el personaje de Scarface para Payday 2: Crimeway Edition, ambos por 0,99€ (un 80% de descuento, hasta el 29 de mayo); nuevos packs de canciones para Let’s Sing, que pueden adquirirse por 3,74€ hasta el 29 de mayo (un 25% menos de su precio habitual); o nuevos vehículos para los títulos de conducción Asetto Corsa o Project Cars 2, cuya rebaja en algún caso llega hasta el 80%.

Aquí una lista completa con muchisimos más juegos y su enlace a la tienda:

Rebajas de MAYO