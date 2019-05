Six Major Raleigh, juega y gana 500.000$

Ubisoft ha anunciado que el Six Major 2019 se celebrará en Raleigh, Carolina del Norte, del 12 al 18 de agosto.

Las entradas para el evento de fin de semana (tres días) ya están a la venta. Como segundo evento más importante del año de esports de Rainbow Six, el Six Major Raleigh reunirá a dieciséis de los mejores equipos de todo el mundo que participan en la Pro League de Rainbow Six para competir por una bolsa de premios cuyo total asciende a 500.000$. Tras la fase de grupos, que tendrá lugar del 12 al 14 de agosto, los ocho equipos clasificados se enfrentarán en la fase final del Six Major Raleigh del 16 al 18 de agosto en el Raleigh Convention Center.

Las entradas están disponibles a partir de hoy en rainbow6.com/tickets.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al Major Raleigh de Rainbow Six y a su apasionada comunidad de jugadores y seguidores", ha dicho Loren Gold, vicepresidente del Greater Raleigh Convention and Visitors Bureau. "Los esports y los videojuegos forman un sólido tejido de nuestra comunidad local desde hace décadas. No solo jugamos y observamos, sino que además, algunos de los mejores títulos de videojuegos del mundo tienen sus raíces aquí. Raleigh cuenta con la combinación perfecta de comunidad, infraestructuras y buena disposición para albergar los eventos de esports más prestigiosos del mundo."

El programa del Six Major Raleigh es el siguiente:

• Del 12 al 14 de agosto: Fase de Grupos (no está abierta al público, pero puede verse online)

• 16 de agosto: Cuartos de Final

• 17 de agosto: Semifinales

• 18 de agosto: Gran Final

El Six Major Raleigh sigue a las Finales de la Temporada 9 de la Pro League de Rainbow Six, que se celebran en Milán (Italia) los días 18 y 19 de mayo. Los dieciséis equipos clasificados pugnarán en el Major por una bolsa de premios cuyo total asciende a 500.000$ lo que lleva el total de premios a lo largo de todos los torneos oficiales de 2019 a la cantidad sin precedentes de 3.201.000$.

El Six Major Raleigh es parte del nuevo formato de esports de Tom Clancy’s Rainbow Six anunciado en enero de 2018. Cada año está compuesto por dos temporadas de la Pro League de seis meses de duración cada una (de junio a noviembre, y de diciembre a mayo), solo interrumpidas por dos eventos Major: el tradicional Six Invitational en febrero, y el torneo de verano Six Major, cuya primera edición tuvo lugar el año pasado en París.