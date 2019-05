Infancia basura pero forrado

Seguramente habrás leído, escuchado o visto (espero que en nuestro programa de Ultima Partida Mundo 1-12 en YouTube) el caso de un niño de 14 años que ya no va al colegio para estar jugando 8 horas al día para ganar unos 200.000$ al año, se llama Griffin Spikoski pero todos le conocen por "Sceptic".Los padres, Kathleen y Chris, están muy contentos de esto, la pela es la pela y más en America del Norte, y dicen que su hijo sigue estudiando, online, pero sigue estudiando, es decir, su hijo se pasa todo el pu*o día delante de un Pc menos para liberar a Willy, por lo tanto su hijo no tendrá una vida normal como la podemos entender la mayoría que es ademas de jugar, ir al cine, pasear y que te de la luz para no brillar y tener amigos carnicos con los cuales interactuar de otras maneras que no sean por unos cascos gaming.



No esta todo perdido, Sceptic dice que con lo que gane ser´á para una carrera en la universidad o una casa.



¿Jugamos a ver que elige?