‘La magia del flamenco’ podría ser un buen titular para este reportaje, donde damos a conocer el primer espectáculo en fusionar de manera íntegra el ilusionismo con el gé-nero musical más representativo de España. Detrás de esta propuesta bautizada como Art of illusion se encuentran el mallorquín Xavi Magic y la bailaora extremeña Marisol. Esta propuesta con duende, que se estrenará en Mallorca el próximo 30 de marzo en el Teatre del Mar, tiene al amor como doble denominador común: por un lado, el que le profesan cada artista a su disciplina y, por otro, el que crearon el uno por el otro hasta el punto de ser también pareja sentimental. De allí nace esta obra pionera.

El mago explica que «el flamenco siempre me ha gustado y encima del escenario viste mucho a nivel visual. El primer año que trabajamos juntos Marisol era la ayudante del mago y listos». «Partener», matiza Marisol. «Y me aburría». «Entonces lo que pasó es que tiempo después nos enamoramos, nos pusimos de pareja y probamos suerte. Esto fue en 2022. Luego nos casamos el año pasado pero desde que empezamos a salir, ella me dijo: yo quiero bailar, yo quiero hacer lo mío. Le dije ‘pues vamos a mirar si podemos montar algo’. Era una decisión arriesgada porque son dos disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra. Es el primer espectáculo que une estos dos géneros a partes iguales. Nunca se había hecho nada igual».

Mezcla

Y es que conjugar estos dos mundos no ha sido fácil. Todo un reto en el que hubo miedos, inseguridades pero también un largo trabajo para conseguir dar con la tecla adecuada. Nunca mejor dicho, ya que «lo más complicado ha sido encontrar las músicas. Ha sido complicado. Lo hemos resuelto indagando y buscando. Toda la parte instrumental es de Jesse Cook, un músico buenísimo. Estuvimos tres meses para tejerlo todo», cuenta Marisol.

El ilusionista pone de ejemplo «uno de los número de gran formato más populares como el de la mujer partida. En este se ve muy claro que la magia tiene un tipo de clímax que del que el flamenco no están. El flamenco es más lineal y estructurado».

Futuro

Acerca de los proyectos de futuro que les depara a este proyecto y a ellos en particular, Xavi sostiene que «en magia si no sacas aparatos grandes, eres como el resto. Si haces lo mismo que los demás, eres como el resto. Nosotros somos ambiciosos y llega un momento que tocas techo. Ahora la idea ya no son teatros de 3.000 o 5.000 personas sino salir fuera de España. A Latinoamérica, concretamente. Nuestro principal proyecto a corto plazo es dar el salto y renovar el espectáculo para que el espectador que repita no encuentre siempre lo mismo. Queremos ir a algo más grande. Nos va costar un montón, está claro, pero hay que intentarlo».