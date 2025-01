«Algunos abogados son auténticas alimañas»

Brian May, guitarrista de Queen, alternó la música con sus labores en física aplicada. El maridaje entre la vida artística y la académica también alcanzó a Charlie Watts, batería de los Rolling Stones, quien imprimió el ritmo a temas como Ruby Tuesday mientras se desempeñaba como diseñador gráfico en Londres. Aquí en la Isla, Toni Garcías compatibiliza trabajos de jurisdicción civil con las melodías de guitarra, entre románticas y tortuosas, de su banda Psideralica. Un conjunto con experiencia en el campo de la electrónica y el metal. Sus canciones parecen reptar por un muro marmóreo luciendo un atuendo gótico. Melodrama del bueno. Lo saben en media Europa, a donde han llevado su repertorio, canciones que también han teloneado a bandas como Sôber y Evanescence. Psideralica es el último fichaje del Mallorca Live Festival.

¿Cuánto hace que simultanea sus dos facetas?

—Llevo 27 años de abogado. En la música empecé antes, cuando estudiaba la carrera.

Toni Socías posa para Ultima Hora en su despacho de abogado en Palma. Foto: Pere Bota

¿Qué queda del abogado serio y fiable cuando se sube al escenario?

—La verdad es que la faceta de músico, sobretodo a nivel de estética, se está comiendo al abogado. Antes al trabajo iba con pantalones de vestir y zapatos y ahora con camiseta y botas.

Y como abogado ¿aplica a sus quehaceres cotidianos el carácter volcánico del rock?

—Al subir al escenario me llevo el aspecto racional de la abogacía. Al principio llevaba mis dos facetas totalmente separadas, a otros músicos no les decía que era abogado, ni a otros abogados que era músico. Pero he descubierto que con muchos clientes se ha afianzado la relación desde que saben que soy músico, ahora ya voy a cara descubierta.

¿En qué profesión se encuentran más lobos disfrazados de cordero?

—En la abogacía. En la escena gótica ves a mucha gente maquillada, con pintas que dan miedo, algunos van de vampiros… pero son auténticos trozos de pan. En cambio he conocido abogados perfectamente trajeados que son auténticos cabrones. Los hay buenos, pero algunos abogados son auténticas alimañas.

Imagen de Toni Socías sobre el escenario en plena actuación.

¿Ha perdido algún cliente al descubrir que toca en un grupo?

—Que yo sepa no, pero sí he ganado clientes por ser músico.

¿Dónde se encontró al público más apasionado?

—En Finlandia, en el Hellsinki Industrial Fest. Nos sorprendió que en el escenario principal tocaban bandas más conocidas y cuando empezamos a tocar nosotros se vació y la gente se vino a vernos a nosotros. La respuesta fue muy buena.

¿Una máxima en su vida?

—Intento ser coherente. La gente que despilfarra y luego se queja de que no llega a fin de mes me pone enfermo.

De triunfar por todo lo alto en el derecho, ¿se plantearía dejar la música?

—No, jamás.

¿Y si le pregunto a la inversa?

—Sí, de cabeza. En derecho, el nivel de trabajo que tengo me basta, no necesito ampliar mi cartera de clientes. No tengo ambición de escalar en mi profesión, no quedará bonito ponerlo, pero es así, y conforme me hago mayor menos todavía. Las prioridades las tengo clarísimas (risas).

¿El escenario le sirve para descomprimir la tensión de un trabajo tan absorbente?

—Bueno, es que procuro controlar al máximo el estrés. Tengo la suerte de llevarlo bien, de manera que la música no me sirve de catarsis, la disfrutó al máximo.

¿Qué es lo más tremendo que le ha pasado sobre un escenario?

—En un festival que tocamos en Alemania, era solo para adultos, estaba organizado por una empresa de sado-masoquismo. Había dos escenarios enormes y entre el público había de todo: gente desnuda, otros iban atados como perrros, mucho bondage, gente practicando cosas allí mismo, en fin... fue impactante.

¿Son más reconocidos a nivel internacional que en la propia Isla ¿por qué cuesta tanto ser profeta en tu tierra?

—Aquí nuestra escena es muy escasa, no llega ni para llenar una sala. Otra cosa es que nuestra música podría encajar en una escena más comercial... pero bueno, tenemos nuestros seguidores aunque fuera tenemos más éxito.