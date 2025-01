Un pleno movido en Cort por el tema del autocaravanismo

Este jueves, el pleno del Ajuntament de Palma se presenta, cuando menos, interesante, sobre todo cuándo se aborde el tema de los autocaravanistas y, muy especialmente, el punto 75D de la ordenanza al respecto que pretende presentar el alcalde, que prohíbe pernoctar de forma permanente en la autocaravana, salvo en lugares habilitados para ellos, que no los hay en Mallorca, en lo cual no están de acuerdo dos de las asociaciones caravanistas. Nos referimos a la Plataforma Autocaravana Nacional Autónoma, o PACA, cuyo delegado para Balears es José Antonio de los Ríos, y la Asociación Caravaning Oasis, o ACO, presidida por Javi Fuster.

Con ambos estuvimos hablando este martes, abordando el pleno del jueves, en el que podrán intervenir, y la manifestación prevista para el próximo 8 de febrero, con salida a las seis de la tarde de Brico Depôt (al lado de Ikea), con recorrido por distintas calles y plazas de Palma, como Avenidas, Industria, avenida Argentina, Paseo Marítimo, etc., y a la que está previsto que participen alrededor de doscientas autocaravanas.

Tanto el representante de PACA como el de ACO nos manifestaron que no representan a los asentamientos y acampadas ilegales de autocaravanas por incumplir algunas de las nomas cívicas. «Nada tenemos que ver con ellas –señala Javi–, ni las representamos, pero deseamos que resuelvan sus problemas».

Partiendo de la base de que tanto las autocaravanas como las cámper son vehículos-vivienda homologados por Industria, tanto en España como en la Comunidad Europea, por tanto con derecho a que las ciudades y pueblos habiliten lugares para ellos, los representantes de ambas asociaciones quieren hacer valer sus derechos, entre ellos, que les permitan pernoctar dentro de ellas, así como llevar a cabo actividades en su interior de manera permanente, y a la vez cumplir la ordenanza de cambiar de ubicación cada diez días, «es decir, buscarnos otro sitio, distante del que estamos, en el que haya puntos para el vaciado y llenado de aguas y luz, cosa que no contempla lo que pretende el alcalde Martínez, por lo que vulnera nuestros derechos, a la vez que nos discrimina, como le cuento en una carta que le he escrito», nos dice José Antonio de los Ríos, mostrándonos dicha carta que lleva en su móvil.

Más adelante, ambos presidentes destacan que las autocaravanas forman parte del denominado turismo de calidad, «pues diariamente suelen consumir alrededor de cien euros por caravana, turismo –subrayan– que nada tiene que ver con el del todo incluido, balconing y borrachera».

Señales no homologadas

También quieren señalar que la ley no contempla los discos discriminatorios que se inventan algunos ayuntamientos. «Nos referimos –aclaran– a los discos que algunos ayuntamientos instalan, y que prohíben que aparquemos en determinadas zonas, discos que, dicho sea de paso, no están homologados por la DGT».

Los presidentes de ambas asociaciones señalan que los problemas en cuanto a ubicación de las autocaravanas, «son porque los ayuntamientos carecen de lugares habilitados para ellas, con agua, luz y otros servicios. ¿Qué para acceder a ellos tendríamos que abonar una cantidad al mes? Pues no habría ningún problema siempre y cuando no fuera abusiva, es decir, que no tuvieran que ver con lo que se paga hoy por el alquiler de una habitación. Y en el caso de que no supieran cómo montar y gestionar esas zonas, pues, o bien que hablen con nosotros, que les informaremos, o que viajen a lugares de la Península donde funcionan, y que vean cómo lo hacen… Porque otra cosa sería construir campings para caravanismo de ocio, como hay en otras comunidades españolas… Que si quieren, también lo podemos hablar».

Para finalizar, preguntamos que si habrá manifestación en el caso de que mañana la ordenanza de Cort no prospere por votos en contra de otros partidos. «Por supuesto que la habrá, ya que hemos de seguir reivindicando que los autocaravanistas legales tenemos unos derechos que deseamos que se respeten, y que formamos parte del denominado turismo de calidad ¿Que podemos crear el denominado efecto llamada? Pues si se cree en eso, que sea la Administración quién lo resuelva, regulando las entradas de autocaravanas que llegan a la isla. Porque recordamos que desde hace muchos años llegan a Mallorca el turismo de borrachera, de todo incluido y de balconing, y todo por el efecto llamada que producen. Y a pesar de que, año tras año, se habla de regularlo, cada vez hay más».