Mallorca está presente en la feria gastronómica Madrid Fusión, que se celebra del 27 al 29 de enero en el recinto ferial de Ifema, Madrid, para reivindicar la calidad de su cultura gastronómica y su producto local de primer nivel.

La XXIII edición de esta feria de referencia internacional, en la que Mallorca acude con un estand propio, a través del Consell de Mallorca-Fundación Mallorca Turismo, celebró este lunes, en su primera jornada, varias clases de exhibición y talleres de degustación de producto local, a cargo de reconocidos cocineros mallorquines, y se prolongará hasta mañana miércoles.

Alrededor de una veintena de chefs exhibirán la gastronomía y el producto local de Mallorca. Los visitantes cuentan con un programa variado, que incluye presentaciones, clases de exhibición y degustaciones, con el objetivo de mostrar la rica diversidad de su nuestra culinaria.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto al consejero ejecutivo de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Susanna Sciacovelli, encabezaron la delegación mallorquina en la feria, durante todo este lunes, con el fin de apoyar al sector y favorecer la generación de sinergias entre la industria de la alimentación, la de la restauración y el turismo.

Marga Amat, de la DO Vins de Mallorca atendiendo a unos visitantes. Fotos: L.L.

Galmés, comentó que «la cocina de Mallorca es uno de los ejes que conforman la cultura y tradición de la Isla. Tenemos un sabor único y un producto autóctono, cuya producción y elaboración ha traspasado siglos. Elaboraciones que se han transmitido de generación en generación, manteniendo la esencia y conservando las raíces de una cultura, tradición e historia únicas».

El chef Miquel Calent durante el ‘showcooking’ de carne con ensaimada.

La repostería pone el toque dulce de esta gran cita gastronómica.

Durante la cita, conocidos chefs realizarán showcooking como: Javier Hoebeeck, de Fusión 19 Gastronómico; Marta Rossell, de Sal de Cocó; Miquel Calent, de Can Calent i Cuit; Pep Trías, de la pastelería Trías; Jordi Cantó, del restaurante Sa Clastra; Ariadna Salvador, de Ninumá; Andrés Benítez, del restaurante Botànic; Lluís Pérez, de la pastelería Lluís Pérez; Andreu Genestra, del restaurante Andreu Genestra; Irene Martínez, del restaurante Nus; Juan Pinel, del restaurante Ático; Cati Pons, de Els Fogons. Los platos son acompañados de un maridaje vinos y correspondiente explicación por parte de Marga Amat, de la D.O Binisalem.

Durante la jornada, Galmés no dudó en involucrarse y ponerse tras el mostrador para ayudar a elaborar una ensaimada. Uno de los productos estrellas que los visitantes no quisieron perderse fue la sobrasada de Mallorca o el de la DO Oli de Mallorca entre otros fantásticos productos.