El dibujante Antoni Bibiloni, más conocido como Bibi, creó más de 400 caricaturas a lo largo de nueve años de colaboración con el periódico Mallorca Daily Bulletin para ilustrar las entrevistas del domingo en el diario del Grup Serra. Una selección de 40 de las ilustraciones originales protagoniza una exposición que desde ayer acoge la segunda planta del centro cultural la Misericòrdia de Palma.

La muestra contaba también con páginas del periódico de cada edición y notas explicativas que aportaban información acerca del contexto de cada protagonista y su historia.

Esta colaboración no se entendería sin el periodista Humphry Carter, autor de las conversaciones con personalidades destacadas de la comunidad inglesas como cantantes, presentadores de televisión, escritores y también algunas de los nombres más importantes del panorama política y social de Mallorca. La sección se prolongó cada domingo desde 2015 hasta entrados 2024.

«A la hora de seleccionar las caricaturas he seguido, por un lado, un criterio estético, es decir, las que creo que me salieron mejor, y por otro, los personajes más importantes que no podían faltar sí o sí», explica.

Con media docena de exposiciones a sus espaldas e incluso un record Guinnes, el dibujante reconoce que «fue una experiencia muy curiosa y gratificante trabajar para la comunidad británica afincada aquí».

Sorpresa

Tras recrear la cara y el alma de centenares de personas para esta sección, Bibiloni no duda ni un segundo en su respuesta cuando le preguntamos quién de todos ellos le llamó más la atención. «Hay un personaje muy curioso que vendría a representar la figura del anunciador que es el encargado de anunciar al público el nombre de los nuevos miembros de la casa real británica. Va ataviado con una vestimenta muy recargada. Me causó mucha curiosidad sobre todo por lo emperifollado del vestido», recuerda todavía con sorpresa.