Cerveza y pueblo con nombre de mujer

Un trozo de la historia cotidiana de Mallorca verá la luz próximamente en forma de cerveza. A Magdalena Cabot todo el mundo en Esporles la conoce como ‘na Magdalena des Deportiu’. La ‘madona’ del Cafè Deportiu, el más antiguo del pueblo, ha sido testigo durante cuatro décadas del cambio que ha experimentado la Isla detrás de este emblemático local fundado en el año 1926.

Ahora, una ilustración suya obra de la artista Carmen Cañadas conformará la etiqueta de esta ‘birra’ que tiene como uno de sus objetivos rendir homenaje a las mujeres y a los establecimientos que fan poble. La idea original de la cerveza ‘Magdalena’ es de Miquel Ensenyat y la ejecución ha corrido a cargo de la empresa de cerveza artesana Breaking Brou. El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, define a la persona detrás de la ilustración como «un auténtico icono para varias generaciones del pueblo» y «una mujer muy fanera que ha sido testigo directo de la transformación económica y social del municipio durante los últimos 40 años».

La propia protagonista haciendo gala del carácter modesto y ligeramente indiferente que caracterizó durante generaciones a los mallorquines afirmó que «esto ha sido una cosa de mi hijo Jaume y de Miquel (Ensenyat). De hecho, cuando me lo explicaron de entrada dije que no. Soy empegueïdora. La verdad es que no creo que merezca ningún homenaje. Siempre he trabajado de buen grado pero si esto sirve para ayudar a los demás, bienvenida sea esta cerveza».

Y es que ‘Magdalena’ está concebida con fines solidarios ya que por cada botella vendida se destinarán 70 céntimos a financiar un proyecto de huertos comunitarios para mujeres que dirige la ONG Taula per Àfrica en la zona de Casamanza, una región situada al suroeste de Senegal. La cerveza ‘Magdalena’ será presentada próximamente en el marco de una jornada festiva abierta a todo el mundo que se anunciará próximamente.