La otra tarde nos encontramos con Johann Nowak, el alemán de Berlín que ha adquirido una serie de locales de La Soledat –entre ellos una panadería, Las Malvinas, muy bien acogida por el vecindario–, que a nada que le den los permisos de obra que pidió el pasado mes de marzo –¡hace nueve meses!–, convertirá en salas para de exposiciones de Arte, lo cual contribuirá a mejorar la imagen de la barriada, nos adelantó que tras haber puesto en marcha una emisora de radio –Radio Soledad, que dirige Román Hillmann, que emite muchas tardes, en directo, y con público, desde la panadería Las Malvinas, y qué está empezando a funcionar muy bien–, convoca a los vecinos del barrio a que participen en el Carnaval que va a organizar en dicha barriada un día todavía por decidir del próximo mes de febrero, pero comprendido entre el jueves, 27 de febrero, y el miércoles, 5 de marzo, un Carnaval con rúa y premios a los mejores disfraces. Sí, en categoría individual, tres premios, 1º, 2º y 3º , para infantiles/juveniles (de 0 a 17 años) y otros tres para adultos (de 18 en adelante), más otros tres para comparsas (infantiles/juveniles/adultos).

De conceder los premios –señala–, se encargará en jurado que en su momento se dará a conocer.

Inscripción, ya

Por lo tanto, los vecinos de La Soledat interesados en participar en dicho carnaval –pronto, repetimos, daremos a conocer el día de la Rúa–, a partir de hoy, pueden inscribirse en la panadería Las Malvinas.

Así, pues, este, el del Carnaval, es otro de los objetivos que se ha marcado Johann Nowak, que tiene previsto ampliar las emisiones de Radio Soledad, además de añadir la creación de una revista mensual, La Soledad, que girará, mayoritariamente, en torno a noticias de la barriada y entrevistas a su gente.

Y suma y sigue, porque esto no ha hecho más que comenzar.

El cumple del Rey

José Fernández, presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España, nos invita a que asistamos a la celebración del cumpleaños del rey Felipe VI, que tendrá lugar el próximo 1 de febrero.

El acto se celebrará en el restaurante Contratiempo, sito en el Paseo de Portixol, 9, plaza de Marina de Portixol, con un almuerzo que dará comienzo a las 13.30 horas. Con anterioridad, a las 13 horas, en la plaza Marina de Portitxol, frente al restaurante, será presentado el coche de Isla Race Team que participará en el Desert Trophy 2025, rally con acción solidaria en el que la Hermandad Nacional Monárquica de España colaborará con donación de material.

Nos adelantan que el almuerzo es muy rico, y que su precio es de 35 euros por persona.

As tras as

Al igual de cómo hiciera con el piragüista olímpico, Marcus Cooper Walz, el pintor Joan Barceló Fullana ha inmortalizado en un cuadro al piloto de motociclismo Joan Mir, que le entregó días pasados, para lo cual, este, que reside en Andorra, se tuvo que desplazar a Palma.

«Tal como hice durante las pasadas olimpiadas de París con el piragüista, Marcus Cooper Walz, mi idea era elaborar un dibujo, en acrílico, pero en un lienzo gigante de otro deportista mallorquín en activo. En esta ocasión me decidí por Joan Mir, actual piloto del equipo Honda HRC, de Moto GP. Joan –recordó– ha ganado dos campeonatos mundiales en dos categorías distintas: Moto3, en 2017, y Moto GP, en 2020. En la elaboración del trabajo seguí los mismos pasos del cuadro anterior, y una vez finalizado, lo compartí en redes y con su entorno hasta que se lo pude entregar a él».

¿Por qué Joan…?, le preguntamos a Barceló Fullana. «Pues porque para mí es un ejemplo de lucha y entrega en el mundo del deporte, y también encajaba a la perfección en la idea de cuadro que tenía. Y como me gusta compartir lo que hago a través de las redes sociales, durante tres meses, que es lo que tardado en hacerlo, he podido mostrar a través de ella todo el proceso del dibujo hasta su resultado final, así como la entrega este mismo mes de enero. La experiencia y los resultados del cuadro han sido muy satisfactorios y ya estoy en proceso de mi próximo dibujo», que posiblemente será de otro personaje que, de momento, no revela. Pero seguro que nos sorprenderá de nuevo.

Otro Sant Sebastià

La Revetla de Sant Sebastià no la celebran todos los palmesanos o los que viven en Palma.

Noche del 19 de enero. No tiene donde dormir de no ser en ese banco de piedra.

A algo más de cien metros de él, estaba la Revetla de la Plaça d'Espanya

Vean, si no, al sin techo durmiendo en la entrada de los aparcamientos de la plaza Comtat de Rosselló, o plaza de las basuras, a pocos metros de la Plaça d’Espanya, donde había celebración por todo lo alto, y al que, tumbado en un banco de Blanquerna, trata de conciliar el sueño cerca de la terraza de un bar, ajeno a lo que pasa a su alrededor. Y es que, mal que le pese al alcalde Martínez, no todos los palmesanos duermen en casa. Que qué más quisieran ellos.