Lucía Vinaixa se expresa con el mismo entusiasmo que desprende frente a la cámara. Hace unos años llegó a Televisión Española y desde entonces ha escalado posiciones hasta recibir el encargo de presentar la última edición del Sorteo del Niño. Actualmente, presenta los fines de semana el programa ‘La suerte en tus manos’ donde da los resultados de la Lotería Primitiva y la Lotería Nacional. Anteriormente, ha trabajado como reportera en el magazín diario La Hora de la 1, donde recorrió España contando tomándole el pulso al país desde casi todos los ángulos posibles. Antes, la periodista mallorquina había publicado reportajes en prensa como infiltrada en el programa First Dates, como camarera chica chupito en una discoteca de Magaluf o cubierto la erupción del volcán de La Palma o buscado a Froilán durante su estancia en Abu Dhabi. Vinaixa dio sus primeros pasos en un medio de comunicación haciendo prácticas en la sección de Sucesos de Ultima Hora.

Pero... ¿Cómo ha sido para Lucía pasar de la calle al plató? «Después de La Hora de la 1 entré en el programa Focus de Cuatro y luego empecé a hacer torrijas en Ahora o nunca de Televisión Española otra vez. Volví a Mañaneros a hacer directos de adrenalina como tirarme en parapente o meterme en una piscina de hielo.Me llamaron para hacer un casting de Loterías y al principio iba a decir que no porque a mí lo que me gusta es estar fuera de plató. Y me cogieron», explica.

Suerte

«Trabajando en Loterías estás más tranquila, es estable. En La suerte en tus manos hacemos reportajes relacionados con los sorteos. Loterías del Estado colabora con entidades como Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer o el Festival de cortos de San Sebastián. Trabajo lunes, martes y miércoles, libro jueves y viernes y vuelvo el sábado y el domingo. Un sábado, por ejemplo, presento de las 11 hasta las 13,30. Luego, por la tarde. de 19 hasta las 22 horas».

Vinaixa presentó la retransmisión del sorteo del Niño.

Lucía dice que «lo que más me gusta de esta profesión es que es súper cambiante y no te aburres. Y que todos los días estás aprendiendo algo. Siempre hay historias y personas nuevas. En cuanto al trabajo en sí, diría que son los directos. Estar un año haciendo reportajes en Ahora o nunca sobre tradiciones y costumbres de cada sitito de España fue muy enriquecedor y cada día quería más a mi país. No estoy hablando a nivel político, me refiero a la gente. Intentaba ‘colar’ al máximo temas de aquí: vine a hacer siurells». Nunca me hubiera imaginado acabar allí, pero trabajar en Loterías me ha dado la oportunidades de visibilidad, de estar en el Gordo, de presentar el Sorteo del Niño». ¿Cómo fue esa experiencia? «Fue divertido. Se pasó super rápido. La retransmisión fueron 20 minutos pero 20 minutos sin parar de hablar, de contar cosas.

«No hay nada ni tan solo iniciado pero mi sueño es ser corresponsal, trabajar fuera. Almudena Ariza es mi ídolo. Ahora estoy en Loterías que está un poco lejos de esto pero al final todo son experiencias útiles. Hay que estar tranquilos porque todo llegará. Hay que proyectar».

Futuro

Sobre proyectos futuros, Lucía Vinaixa cuenta que «ahora me estoy preparando para ser profesora de yoga aunque no tiene nada que ver con el periodismo. (ríe). Pero sabes con qué me quiero poner? Con el catalán. Es que yo quiero trabajar aquí».

Lucía en una imagen promocional de la programación de TVE por Navidad.

Acerca de su reportaje de investigación como camarera recuerda que «el tema de Magaluf fue desagradable de hacer. La parte buena fue poder denunciar algo que estaba pasando pero mal porque el jefe de la discoteca te tocaba, se ponía detrás de ti, te rozaba. Lo supe superar y no me afectó, es un tema que pasa más de lo que creemos».

Concluimos una entrevista más parecida a una conversación entre amigos en la última parada del viaje periodístico y vital de una reportera que, como pone en su descripción en una red social, está ‘siempre inquieta, nunca quieta’.