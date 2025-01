En la calle Cardenal Rossell, con esquina Guasp, del Coll d’en Rabassa, hay un problema cuando llueve. O mejor, hay un gran problema a nada que caen cuatro gotas. En dicha encrucijada, con dos pasos de peatones regulados por semáforos, y tiendas a ras de suelo, no hay imbornales, o desagües, lo cual se traduce que con las precipitaciones se forman estancamientos de agua, o sea, pequeños embalses. Al pasar por ellos los coches la tiran sobre las aceras, remojando a los transeúntes, y a veces, al ser mayor el agua encharcada, llega a entrar en las plantas bajas, en su mayoría comercios abiertos al público. El agua es lanzada, como decimos, por las ruedas de los coches, originando… Pues ya se lo pueden imaginar.

Cort ya está advertido

Los vecinos que se ponen en contacto con nosotros, pasándonos fotos y vídeos del estancamiento del agua de la lluvia sobre el asfalto, están cansados de denunciar este asunto. No entienden cómo Cort no ha resuelto el problema, del que seguro tiene noticias a través de la Policía local, conductores de la EMT y trabajadores de Emaya. Es más la regidora de Vox, Jero Mayans, presentó una proposición en la Junta de Distrito, denunciando el hecho a fin de que se solucionara a la mayor brevedad posible, cosa que no ha sucedido. Explica Mayans que «no entendemos cómo en un lugar como ese, que además es muy transitado, tanto por vehículos como por peatones, no haya imbornales que eviten los grandes charcos que se forman. Que no digan que no están avisados».

Así que, ¡manos a la obra! Porque de lo contrario la historia se repetirá cada vez que llueva, y eso significará manfutismo por parte de a quién corresponda.

Doble motivo

En vísperas de Sant Sebastià, el pintor y escritor Gabriel Carbonell, presidente del Círculo de Escritores de Baleares, acompañado por Patricia Chinchilla, vicepresidenta de la entidad, visitaron en su despacho oficial a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears.

El motivo de la visita fue doble: En primer lugar, para presentarle oficialmente el Círculo de Escritores de Baleares, y exponerle sus objetivos, entre ellos, que los escritores de las Islas se conozcan y se apoyen a través de encuentros periódicos, que asistan a presentaciones de libros de sus colegas (que es también otra forma de apoyarse), se organicen ciclos de conferencias sobre temas diversos relacionados con la Literatura, debatir si es más ventajoso editar a través de editorial, o hacerlo por autoedición, y si es mejor la editorial tratar de crear una, intentar asistir a las ferias de libros con stand propio, etc.

‘Es llibre de sa Llengo Baléà’

Por otra parte, Gabriel Carbonell presentó al president del Parlament, Le Senne, su último libro, Es llibre de sa Llengo Baléà, escrito con la intención de preservar la Llengo Baléà, «lengua vernácula de las Islas, antes que desaparezca por motivos políticos, y también para, cuando menos intentar, a través de él, conseguir que sea lengua oficial, como lo es el aranés en Catalunya, y que lo sea, no solo en Balears sino en España, ya que al no serlo, ninguna editorial publica libros en esa lengua».

El encuentro se prolongó cerca de una hora, quedando las dos partes muy satisfechas. «Al presidente le encantó el libro –apostilló Carbonell–, pero considera difícil que el Baléà sea inscrito como lengua oficial, aunque prometió sus apoyo».

Además de Es llibre de sa Llengo Baléà, Carbonell le entregó a Le Senne el diccionario Castellano-Baléà, que incluye más de 25.000 entradas.

Hay que decir que Gabriel Carbonell, Patricia Chinchilla y Carlos Penas, que también forma parte de la directiva de El Círculo de Escritores de Baleares, invitados por Cort, asistieron ayer a la entrega de los premios Ciutat de Palma, «lo que sin duda es todo un detalle hacia el Círculo por parte del Ajuntament», manifestó Patricia.

Almuerzo taurino

Y para terminar, una de toros. Mañana, día 22, la Asociación Taurina y Cultural Kiko Garau celebrará su comida mensual. El evento tendrá lugar en el restaurante Hoyo 10 de Palma, y contará como invitado con el pintor Luis Maraver.