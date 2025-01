En Escandinavia, Alemania y los Países Bajos las utilizan para llevar a sus hijos al colegio, pero también para transportar la compra. La ‘bicicleta familiar’ o, para ser más exactos, las cargo bikes y longtail bikes, han iniciado una profunda modificación en los hábitos sociales en el Norte de Europa. Además, tienen una imagen tan molona como simpática, todos nos hemos girado alguna vez a su paso, a velocidad tranquila, para ver la cara de satisfacción del niño que va a bordo, tirado por papá o mamá… y la inestimable ayuda de un motor eléctrico, claro. Porque, «aunque no son muy pesadas tampoco son muy ligeras», apunta Daniele Giacomini de Tucano Bikes Palma. Italiano de cuna, mallorquín de adopción, llegó de Turín hace veinte años y abrió este comercio en el corazón de Ciutat «justo en el momento en el que las bicis eléctricas comenzaban a comercializarse, y aquí nadie lo estaba explotando».

¿De la Juve?, pregunto a Daniele para romper el hielo. Esperando una afirmación apasionada. Se lo piensa un segundo, tiempo en el que vislumbro un zasca al vuelo de ‘soy del Torino’. Al final, ni lo uno ni lo otro: «No me gusta el fútbol». Como a la Gioconda, habría que colgar su retrato de la pared de algún museo, no es fácil encontrar a un italiano inmune al calcio. Así que al turrón, queda claro que Daniele ‘ha venido a hablar de su libro’: «Estas bicicletas se dividen en dos tipos, las cargo bike con carga delantera que pueden llevar a dos, tres y hasta cuatro niños según el modelo y en función de la configuración que le hagas; y las longtail, cuyo desarrollo es el de una bicicleta más robusta en la parte trasera, en la que se puede transportar hasta sesenta kilos, o sea que podría ir un niño de hasta 10 años».

A su funcionalidad familiar se une el hecho de que no contaminan, son silenciosas y más baratas que un coche y la mayoría de motos. Además, no crean problemas de embotellamiento, ni ocupan grandes espacios de aparcamiento y son menos peligrosas que el resto de vehículos que circulan por las calles, dado que se mueven a bajas velocidades, aunque podrían rodar rápidas si el piloto lo desease. Pero no es cuestión de ir quemado neumático con tu hijo a cuestas, ¿no les parece?

Tendencia

Explica Daniele que «la tendencia del comprador es extranjero, ellos dieron ejemplo y ahora aunque siguen siendo la mayoría de los compradores, alrededor del 70% de las ventas, cada vez vienen más mallorquines». Con todo, afirma que todavía le falta madurez al mercado, «es una cuestión de tiempo, de que la gente se vaya acostumbrando a verlas por la calle y comience a comprarlas de forma masiva». En su opinión, «Palma es una ciudad ideal para moverse en bicicleta, las distancias son cortas pero hay mucho atasco, por eso la bicicleta es un medio de transporte ideal».