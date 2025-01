La botiga Melicotó se convirtió ayer en escenario de un interesante y lúdico taller infantil: Vestint el Dimoni, una actividad dirigida especialmente a niños que tienen miedo a los dimonis. Impartido por María del Mar Ricord, activista cultural y miembro destacada de los dimonis de Cau des Boc Negre explicó la diferencia entre los dimonis de foc y otros tipos de collas de dimonis, tanto en su vestimenta como en la manera de actuar en las fiestas.

Con un lenguaje cercano, y ganándose la atención de los pequeños, María del Mar Ricord fue relatando la arraigada historia de nuestra cultura popular, entre preguntas y curiosidades del público más menudo, pero también de los adultos. Antes de comenzar a ponerse la indumentaria que normalmente llevan en un Correfoc, comenta que «es muy importante saber como tienen que ir vestidos tanto niños como mayores en un Correfoc ya que todos pueden participar. Hay que llevar prendas de algodón, que no lleven poliéster. Importante no llevar chaquetas tipo anorak y siempre taparse la cabeza la cabeza protegida, no con gorros de lana. Algunos de los accidentes, que tampoco hay tantos, ocurren por imprudencia y desconocimiento».

Por otro lado, Ricord, acompañada de un integrante de la colla comenzó a colocarse las prendas de dimoni y explicar a los asistentes que objetivo tiene. «Los dimonis no se disfrazan, nos vestimos. Tenemos mucho respeto a nuestro traje y a nuestra máscara», asegura mientras se pone cada prenda.

Finalmente los pequeños son testigos de quien les estaba contando historias de lo más entretenidas, se convierte en un dimoni. Quedan asombrados y poco a poco se acercan a ella. Se quita la máscara y propone que sean los niños y las niñas que se la pongan en el rostro y se miren al espejo para perder el miedo.