La década de los sesenta fue la del comienzo del desarrollismo turístico en Mallorca que acabó por transformar la sociedad tradicional isleña y muchos puntos de nuestro paisaje. Teníamos, entonces, intelectuales críticos con el camino al que apuntaba nuestro monocultivo económico, como el añorado catedrático de Geografía Bartomeu Barceló; sin embargo, las fotos de aquella década prodigiosa, vistas hoy, nos muestran una Mallorca inocente que parece más cerca de la virginidad que de la verdaderamente destructiva globalización actual y que presumiblemente llenará el Pla de placas solares y de molinillos las montañas, por no hablar del multiculturalismo y el no poder transitar sin agobios por el centro de Palma nunca más.

En la Cartoteca de Catalunya, creada en 1985, y perteneciente al l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), se encuentra un archivo fotográfico de medio mundo y no podían faltar las instantáneas de Mallorca, ya digitalizadas. Especial interés tienen las fotos de la Isla realizadas por la empresa SACE (Sistemas Aéreos Comerciales Españoles) que tenía su sede en Barcelona y funcionó entre 1960 y 1986. Sus clientes querían conocer, para sus topografías y desde el aire, el terreno generalmente para poner sus empresas o urbanizar o levantar hoteles.

Las imágenes fueron tomadas desde un avión Piper PA-18A-135 Super Cub por el piloto de esta compañía, Carlos Rodríguez Escalona, que a veces se recreaba y hacía fotografías de parajes naturales o de zonas perdidas de Mallorca o de Palma, que no estaban en el presupuesto. Son imágenes para disfrutar de la Mallorca a principios de los sesenta y comparar con la que tenemos hoy y con la que no tendremos mañana si no espabilamos.