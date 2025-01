La localidad de Campos celebra hoy la festividad de Sant Julià y Santa Basilisa. De nuevo los convecinos y visitantes podrán degustar uno de los dulces de reciente creación, para incentivar esta fiesta.

Para darle realce, el comercio local y darles protagonismo a los dulces que incorporan crema, tan significados en este municipio, el Ajuntament en colaboración con hornos y pastelerías puso en marcha las ya conocidas coronetes.

Éstas se venderán a partir de hoy desde las 11.00 hasta las 13.00 h en un estand situado en la plaza de Can Pere Ignasi, que reunirá este delicioso producto elaborado por los pasteleros de los hornos locales de Can Bet, Can Vadell, Can Pere y Pastisseria Pomar.

Jaume Barceló, pastelero del Forn Can Bet de Campos señaló que «este pastel se creó como símbolo de Campos por la fiesta del patrón Sant Julià. Consiste en un círculo de pasta de ensaimada, que se debe aplanar y colocar encima una generosa capa de crema, que recuerda por su color amarillo el aura del santo.

Sobre ésta, una vez cocida, se le dibuja una palma de chocolate, símbolo del martirio. Hasta día 14 de enero se podrán adquirir en todas las pastelerías locales al precio de 2,90 euros pieza.

Victoria Mayans de la Pastisseria Pomar destacó que «la gente ha respondido muy bien adquiriendo este producto por la fiesta del patrón desde su creación hace unos cuatro años. Nosotros elaboramos las coronetes a base de pasta de ensaimada, la cubrimos con crema en la que dibujamos con chocolate la palma del martirio. No sólo las hacemos el día festivo, sino que alargamos unos días su elaboración a lo largo de toda la semana».