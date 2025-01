Daniela Blasco (Palma, 2005) nos cita para esta entrevista en uno de los lugares más especiales de su vida. Luce un sol radiante sobre el Oratori de Portals con el mar a sus pies y un viento agradable pero fresco. El día perfecto. La cantante y bailarina acude a nuestra cita acompañada por su madre y su mánager antes de encarar una maratón de entrevistas y partir a Madrid a encarar los últimos ensayos antes de defender su canción ‘Uh na na’ en el Benidorm Fest e intentar ser la primera mallorquina en representar a España en el Festival de Eurovisión. La suerte (todavía) no está echada.

¿Cómo está viviendo la experiencia de afrontar el reto más importante de su carrera?

Lo llevo con bastante presión, la verdad. Estoy un poco nerviosa pero también muy feliz porque es una oportunidad impresionante y un sueño que quiero vivir con mucha euforia y mucha felicidad para disfrutar del momento al máximo. Pero esto nerviosa, la verdad (ríe).

¿El Benidorm Fest es un reto para conseguir un objetivo mucho más grande?

Totalmente, sí. Espero y estoy trabajando con mi equipo para que todo salga perfecto y que de aquí salgan cosas mejores. Estamos currando mucho. Cada uno tiene su camino pero esforzándote todo llega.

¿Dónde se ve dentro de unos pocos años?

De gira, obviamente, y triunfando mucho.

¿Qué opciones cree que tiene para ganar?

Yo creo muchísimo en mi propuesta, es increíble. Es verdad que hay mucho talento en el concurso pero ya se verá. Son ‘shows’ muy diferentes y cada uno se complementa con los demás. La verdad es que me gustaría ser la primera mallorquina en representar a España en Eurovisión como cantante principal. (Chenoa fue una de las coristas que acompañó a Rosa en la edición de Eurovisión 2002).

En el Benidorm Fest compiten artistas emergentes como usted con otros consolidados y más conocidos. ¿Qué cree que debe hacer para llegar a Eurovisión?

Lo que hay que hacer es ser uno mismo, ser auténtico, defender tu ‘show’ y, al final, cuando tu crees en él y lo defiendes a muerte de la manera que tú crees la gente lo compra y lo disfruta. Sacar lo mejor. Si al final no consigo ir a Eurovisión estoy segura que vendrán cosas geniales porque estamos trabajando superduro.

¿Cómo definiría su propuesta?

Como potente. Enérgica y muy espectacular.

¿Qué tipo de canción es ‘Uh na na’?

He bailado hip hop desde pequeña por eso quería que la canción tuviera muchas inspiraciones de este género con un ritmo muy marcado, muy urbano y al final del tema que entrara bastante la electrónica. Cada vez que la escucho me gusta más porque te fijas en matices que antes no veía. Creo que es muy pegadiza y adecuada para este espectáculo.

Usted y su canción me recuerdan a Channel y su ‘SloMo’, terceros clasificados en la edición de Eurovisión del año 2022.

Yo entiendo que la gente nos compare porque son dos ‘shows’ muy completos con mucho baile y muy físicos pero siento que musicalmente son totalmente diferentes. Mi canción es mucho más urbana y la suya, no sé como definirla… a lo mejor más pop. Pero es verdad que las dos actuaciones requieren un fondo físico tremendo. Cansa muchísimo.

¿En el escenario, disfruta más de cantar o de bailar?

Son sensaciones diferentes pero en las dos me siento muy bien. Te diría que me siento más cómoda bailando porque llevo más tiempo y al final es como mi zona de confort y mi vía de escape pero cantar también me hace muy feliz. Disfrutar del proceso de ir descubriéndome.

¿Esta experiencia es más dura a nivel físico o mental?

Creo que las dos pero hay que saber estar centrada, mantener la calma, que no te coman los nervios, saber gestionar la presión y confiar en el proceso. Hay días que vas a ensayos y las cosas no salen pero es un proceso largo y hay que saber darle tiempo.

Nos encontramos en un sitio especial para usted.

Tengo muchos recuerdos. Mi colegio de toda la vida, el King Richard III, está a cien metros, he pasado media vida aquí, venía al parque con mis amigos, bajábamos a hacer vela y aquí hice mi primera comunión. Han pasado muchas cosas.