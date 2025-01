La Cabalgata de Reyes en la Part Forana: estos son los horarios en todos los pueblos de Mallorca

Todos los pueblos y ciudades de la Part Forana contarán también con actos de recepción a los Reyes Magos. La ilusión llenará toda la Isla y todas las localidades se visten de gala para una jornada mágica. Carrozas repletas de regalos, algo de carbón y mucha alegría inundarán todos los rincones para alegría de los niños y niñas de la casa.

ALARÓ

18.00 horas Llegada al Ajuntament.

ALCÚDIA

18.15 horas Llegada al Moll Vell.

19.30 horas Llegada a la Porta des Moll de Alcúdia.

ALGAIDA

18.00 horas Llegada a plaza.

18.30 horas Llegada a Randa.

18.45 horas Sus Majestades entrarán en Pina.

ANDRATX

18.00 horas Llegada al Port d’Andratx. Desembarco en el Saluet.

18.30 horas Llegada a s’Arracó.

19.00 horas Calbalgata en Andratx.

ARIANY

18.00 horas Llegada a la iglesia y después repartir los regalos.

ARTÀ

19.00 horas Salida de la plaza Rafel Ginard hasta el Ajuntament.

18.00 horas Llegarán a la Colònia de Sant Pere en el muelle.

BANYALBUFAR

A las 18.00 horas. Llegada en la plaza y después reparto de regalos.

BINISSALEM

18.00 horas Salida des de el punto verde en el Camí de s’Aigua.

BÚGER

18 horas Entrega de los regalos en la escalinata del Ajuntament.

BUNYOLA

18.30 horas Salida desde s’Estació hacia la plaza.

CALVIÀ

18.00 horas Inicio de la Cabalgata en el Puerto de Palmanova. El desfile arrancará a las 19.15 horas

18.00 horas También llegada de los Reyes en es Capdellà

19.00 horas En Calvià Vila, arrancará en la calle Major.

CAMPANET

18.00 horas Llegada de los Reyes a la plaza Major.

CAMPOS

19.00 horas Salida desde la Creu de sa Parada.

CAPDEPERA

18.00 horas Llegada al muelle desde donde iniciarán el recorrido hasta la iglesia.

20.00 horas Los Reyes llegan al pueblo. Salen desde la calle Col·legi hasta la iglesia.

CONSELL

19.00 horas Llegada de los Reyes a la plaza Major y reparto de regalos.

COSTITX

18.30 horas Llegada en els Creuers y adoración de Jesús.

DEIÀ

19.00 horas Cabalgata de los Reyes.

ESPORLES

18.00 horas Llegada y adoración de los Reyes en la iglesia parroquial.

ESTELLENCS

18.00 horas Cabalgata organizada por la Associació de Joves.

FELANITX

18.00 horas Llegada a Portocolom al muelle comercial.

18.30 horas Llegada s’Horta frente a la iglesia y luego pasarán por Cala Serena y Cala Ferrera.

19.00 horas Llegada a Cas Concos.

20.00 horas Llegada a Felanitx en la plaza de sa Font de Santa Margalida.

FORNALUTX

19.00 horas Llegada en la plaza.

INCA

17.30 horas Cabalgata desde la parroquia de Crist Rei hasta Santa Maria la Major.

LLORET

18.45 horas Animación y cabalgata en la Costa des Pou.

LLOSETA

17.30 horas Inicio de la cabalgata en la avenida del Cocó hasta plaza Espanya.

LLUBÍ

18.30 horas Desde la calle de la Carretera hasta la plaza de l’Església.

LLUCMAJOR

17.30 horas Llegada al Club Náutic en s’Arenal hasta la plaza Major.

18.00 horas Llegada en Llucmajor a la calle Convent, recorrido por el pueblo y recepción en la Casa de la Vila.

18.00 horas Sus Majestades llegan a Badia Gran y Badia Blava a la plaza Joan Almirall Joan Borbó.

MANACOR

17.00 horas Salida desde el Parc Municipal, recorrido Baix del Cós, plaza del Cos hasta els Dolors.

18.15 horas Salida en Cala Murada.

19.00 horas Llegada al muelle de Porto Cristo y recorrido real hasta la iglesia del Carme.

19.00 horas En s’Illot recorren desde el centre cívic a la plaza del Llop.

19.00 horas En Son Macià saldrán desde la calle Espinagar y recorrerán el pueblo hasta llegar a la iglesia.

MANCOR

18.00 horas Saludo en el balcón del Ajuntament y reparto de regalos en la parroquia.

MARIA

15.00 horas Fiesta con el tren de los Reyes en la plaza des Pou.

17.30 horas Llegada a la plaza des Pou.

MARRATXÍ

17.00 horas En sa Cabaneta. Desde c/ Marquès de la Senia hasta la plaza del Ajuntament

18.00 horas En Pòrtol. Desde c/ Escola y c/ Major hasta la plaza de Can Flor.

17.30 horas En es Figueral. Salida y llegada en la plaza Nova.

19.30 horas En Cas Capità. Salida y llegada en c/ Aucanada.

18 horas En es Pla de na Tesa. Desde el Pabellón Municipal hasta la plaza de la Església.

16.30 horas En es Pont d’Inca y urbanizaciones. Recorrido desde el párking de ses Cases Noves hasta la iglesia de San Alonso.

MONTUÏRI

17.30 horas Inicio de la cabalgata den la avenida des Dau hasta la plaza Major.

MURO

18.00 horas por el Camí de Son Morei hasta la iglesia.

PETRA

18.00 horas Llegada de los Reyes con Banda de Música y recepción en la iglesia parroquial.

POLLENÇA

18.30 horas Salida de la cabalgata desde la plaza del Monument y llegada en la plaza Major.

18.30 horas En el Port de Pollença. Llegada de la cabalgata en la plaza de Miquel Capllonch.

PORRERES

18.30 horas Llegada en la plaza Molí de n‘Amengual, posterior cabalgata.

SA POBLA

18.30 horas Inicio de la cabalgata en la Residència Huialfàs, calles Isaac Peral y Major, plaza Major y finalizará en la iglesia con el belén viviente. Se realizará la entrega de regalos en la iglesia.

PUIGPUNYENT

18.00 horas Llegada a Galilea.

19.30 horas Los Reyes llegan a Puigpunyent para repartir regalos.

SES SALINES

19.00 horas Cabalgata en el Ajuntament.

SANT JOAN

18.30 horas Llegada de los Reyes a las escaleras de la iglesia.

SANT LLORENÇ

18.00 horas Los Reyes llegan a la plaza de l’Església.

18.00 horas En Sa Coma Sus Majestades saldrán del Talaiot de na Pol hasta la plaza de la Església.

18.30 horas Llegada real a Son Carrió a la iglesia.

SENCELLES

18.00 horas Llegada de Sus Majestades a la plaza de la Vila.

18.30 horas Llegada de los Reyes a Biniali por la calle Pou.

SANTA EUGÈNIA

18.30 horas Llegada de los Reyes Magos de Oriente a sa Plaça.

SANTA MARGALIDA

19.00 horas Inicio en la plaza de s’Abeurador, c/ Joan Monjo March, parada en el Paseo des Pouàs y recepción por parte de las autoridades locales en la Casa de la Vila, continuarán en dirección a la Plaza de la Vila y c/ de la Constitución.

19.00 horas En Son Serra de Marina. Llegada al Club Náutico Serranova.

17.30 horas En Can Picafort. Desde c/ Ran de Mar hasta el Paseo Colón. Se llegará al Club Náutico de Can Picafort.

SANTA MARIA

18.00 horas Inicio desde la plaza dels Hostals hasta la plaza de la Vila.

SANTANYÍ

18.00 horas. Llegada de Sus Majestades en Portopetro en el Reial Club Nàutic. A la misma hora llegarán a Cala Llombards delante la Pensió.

18.00 horas. En Santanyí pueblo, llegada en la Porta Murada, adoración y desfile.

18.30 horas. Sus Majestades desfilarán en Es Llombards en la plaza de la iglesia. Mientras que a esa misma hora, en Port de Cala d’Or, los tres Magos llegarán al puerto.

19.00 horas. En la igleisa de Sant Miquel en Calonge.

19.30 horas. En s’Alqueria Blanca la llegada será en la plaza de Sant Josep.

SELVA

18.30 horas Selva. Llegada de Sus Majestades en la plaza.

19.30 horas Caimari. Llegada de Sus Majestades.

18 horas Biniamar. Llegada de Sus Majestades.

18 horas Moscari. Llegada de Sus Majestades. Seguidamente, celebración de la misa y reparto de los regalos casa por casa.

SINEU

18.00 horas Llegada de los Reyes por la carretera de Lloret hasta sa Plaça.

SÓLLER

11.00 horas Llegada al Puerto Comercial del Port.

17.30 horas Desfile en Sóller. Salida del polideportivo de Son Angelats hacia la iglesia de Sant Bartomeu.

SON SERVERA

18.00 horas Llegada de los Reyes a Cala Bona.

19.00 horas Sus Majestades llegarán a la iglesia de Cala Millor.

20.00 horas Llegada real y Adoración en la iglesia.

VALLDEMOSSA

18.30 horas Llegada en la plaza Bartomeu Estaràs.

VILAFRANCA

18.30 hores Inicio de la cabalgata de Reyes desde la calle Sequer hasta la iglesia donde se hará la adoración.