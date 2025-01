Las voces de la farmacia

Pedro Fornés, farmacéutico y batería del grupo DHI, hablaba con su hermano Kiko sobre la posibilidad de hacer entrevistas a gente para saber qué opina del mundo de la farmacia. «Mi hermano me dijo que le parecía una iniciativa muy buena y me propuso que hiciera un podcast y que entrevistara a grandes empresarios, médicos, deportistas o músicos», cuenta Pedro, que ha creado junto al farmacéutico Pedro Vidal el podcast ‘Mas allá del mostrador’.

«Detrás del mostrador hay muchísima historia que la gente desconoce», asegura Pedro, que es el propietario de la farmacia Fornés. Pedro Vidal, responsable de la farmacia Vidal, quería poner un robot en su establecimiento y Fornés era el único que lo tenía en Palma. Fue a verlo a su farmacia y así empezó a forjarse su amistad.

Los dos farmacéuticos ya han grabado dos podcast en el pequeño museo del siglo XIX de la farmacia Fornés y los han publicado en Youtube. «El objetivo es ser el altavoz del sector farmacéutico, que al fin y al cabo es un poco cerrado... ¿no? Los Fornés no sabemos estar quietos», bromea Pedro, que cita al Cholo Simeone. «Dijo una frase que me encantó: ‘A mí me gusta tener esa sensación de presión todo el rato’. Y yo no sé si es por el fútbol o por la música, pero también me gusta».

En el primero hablaron del Black Friday en las farmacias y en el segundo invitaron a Pep Mir, un joven que soñaba con tener una farmacia y que hace un año que lo ha conseguido.