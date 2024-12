Mateu Ferrer es un jubilado de Palma de 87 años que ayer recogió el premio de la rifa que organiza desde hace cuatro años la Asociación de Comerciantes del Centro Nuevo de Palma. Apesar de que la idea original era gastar un máximo de 100 euros en diez comercios de la zona, finalmente Ferrer pudó canjear cien euros en Lotería y el resto lo destinó a un fin de semana de hotel para siete personas en alguna zona con mar de Mallorca una agencia de viajes de la calle Vinyassa.

Vecino de la plaza París de Ciutat, Ferrer trabajó durante más de 40 años en la Distribuidora Rotger y el anuncio de su premio le cogió por sorpresa. «Cuando me llamaron para darme la noticia creí que me iban a estafar. Les dije: ¿saben qué? Se lo den a los pobres que lo necesitarán más que yo. Luego me lo dijeron y me acordé que había jugado una papeleta cuando vine al estanco de Avenidas a por sellos».

Tras atender a los medios de comunicación y recoger sus números de lotería del Niño, el ganador de la campaña 'Mil razones para hacerte feliz estas Navidades' puso rumbo a la agencia de viajes donde formalizó un premio que disfrutará con sus tres hijas y su familia política.

Más de 500 personas participaron de esta rifa de la que forman parte 17 comercios situados entre el Parc de Ses Estacions y Avenidas. Durante varias semanas previas a Navidad cualquier cliente de estos establecimientos conseguía un boleto por cada compra que llevara a cabo allí sin limite de transacciones ni de inversión.

Juan Ibarra es miembro de la junta directiva de PIMECO, la asociación de pequeños comerciantes que promueve una iniciativa de la que afirma que «está pensada para premiar a todas aquellas personas que siguen apostando por el pequeño comercio, el de toda la vida. La idea era que estos mil euros volvieran como por ejemplo en esta agencia de viajes».