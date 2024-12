De un tiempo a esta parte, se está constatando un fuerte descenso en el uso de las aplicaciones para ligar que tan en auge han estado estos últimos años. Tinder, Bumble y compañía han sufrido en los últimos meses fuertes caídas en descargas, e incluso se ha acuñado la expresión dating app fatigue para designar la desesperanza que acaban acusando muchos de sus usuarios tras acumular malas experiencias.

Quizá la necesidad de volver al mundo real y ligar mirándonos cara a cara, junto a la ansiedad por no perder el tiempo que propició en su origen el boom de las apps de citas, tenga que ver con el éxito que están cosechando últimamente iniciativas como el speed dating. Ya saben, eventos en los que se tienen citas rápidas a ciegas, de apenas unos minutos, con diferentes personas, con objeto de ver si hay química y ganas de volverse a ver.

Paqui, Iñaki y Magdalena, en la barra de Papá Lolo.

El restaurante Papá Lolo, en Santa Catalina, organiza todos los miércoles o jueves este tipo de quedadas, en los que participan cada vez unas 50 personas, a las que emparejan con perfiles compatibles según sus respuestas a un formulario. «Algunas semanas, las acotamos a un rango de edad concreto o una tendencia sexual específica. Por ejemplo, la semana que viene será solo para personas del colectivo LGTBI. Hoy es abierta a todo el mundo», explica Lolo Greco, dueño del local, mientras sirve cañas y aperitivos a los participantes.

«Es una manera diferente de conocer gente, más allá de las conversaciones frías e inanes de las apps», destaca Miguel Jaume, quien ha participado en varias de estas reuniones. «Es una experiencia divertida y siempre haces algún contacto o amigo, porque más allá de las citas rápidas en sí, charlas y socializas con la gente», explica.

En este punto, Lolo observa que «al principio, la gente llega un poco cortada, pero luego se van relajando y la cosa va fluyendo. Muchas veces, acaban varios sentándose en grupo en una mesa. Es muy divertido y el ambiente es muy sano. Una vez, vinieron juntos una madre y su hijo, cada uno a tener sus propias citas», asegura.

Experiencia real

«Busco conectar con gente, ya sea para amistad, un rollo esporádico de calidad o algo más. Estoy abierta a todo, pero que sea real y natural», señala por su parte Arantxa, quien tampoco es nueva en este tipo de eventos, e incluso participó en First Dates. «Yo inauguré las apps de citas, y ya estoy harta. Necesitamos algo más de piel», incide.

Neus junto a un chico que conoció en este evento el pasado miércoles.

«Necesito ver a la persona y hablar con ella para sentir atracción», coincide María, quien ha venido con una amiga. En cuanto al clásico ligoteo en pubs y discotecas, deja claro por qué no le interesa: «los lobos cazan de noche», sentencia. Alma, por su parte, viene por segunda vez y lo pasó tan bien que repite. «No encontré pareja, pero hice dos amigos con los que mantengo el contacto», celebra.

«Todos mis amigos están ennoviados e incluso con hijos y necesito expandir un poco el círculo», explica Neus, quien viene sola y lo hace «como experimento social. Me fascina observar las rutinas de comportamiento social que tenemos. Al entrar, al principio era todo muy forzado, pero se va relajando el ambiente» asegura.

«Ninguno de mis amigos ha querido venir, así que vengo solo», cuenta Martín, quien busca «hacer algo diferente y salir de la rutina y las redes sociales. No vengo con muchas expectativa, solo a pasármelo bien. Las apps son muy frías y no me gusta salir de fiesta, así que esta es una buena alternativa para conocer a alguien de forma auténtica», observa.