Ladrillos a modo de establo , una gran cantidad de escombros, todo tipo de automóviles volcados y una veintena de carteles con los nombres de los pueblos de Valencia afectados por la DANA son algunos de los elementos que acompañan un belén especial. El Nacimiento que este año se expone en la iglesia de l’Encarnació de Palma es un original homenaje a las víctimas de la peor catástrofe climática de la historia de España, iniciada hoy hace una semana y un mes. Detrás de esta idea se encuentra Maite Coll, responsable del grupo de ornamentación de belén de esta parroquia.

«Normalmente nosotros cada año hacemos belenes tradicionales mallorquines pero para estas Navidades se me ocurrió poder mostrar nuestra sensibilidad con lo que sucedido en Valencia rindiendo un homenaje a las víctimas de esta catástrofe», explica la belenista a lo que añade que «como creyentes somos muy conscientes de los efectos de esta catástrofe, así como de muchos otros desastres de los cuales la humanidad como colectivo tenemos la culpa.. Dios está en el espíritu de toda la gente que ha ayudado igual que está en el de nuestro grupo a la hora de hacer agradable la plegaria».

Equipo

Coll no ha estado sola en la creación de este pesebre temático, sino que ha contado con la ayuda del profesor Miquel Vidal y Apolonia Orbegozo, que forman parte también del grupo de ornamentación. Sin olvidar la aportación como cada año de dos casas tradicionales valencianas blancas obra del belenista de 92 años Mateu Campins. El equipo ha estado trabajando durante las dos últimas semanas en todas las fases que componen una obra de estas características: desde la creación de los elementos, la composición, el fondo... El belén fue terminado definitivamente hace escasos días. Junto a la instalación se encuentran dos carteles de color azul marino con los lemas: Ell és la nostra Esperança y Ell és la nostra Llum, en referencia a Dios.

Actualidad y reflexión

Guillem Vaquer es el rector de l’Encarnació desde hace nueve años. «Este año el equipo de belenistas me sugirieron crear una evocación de la DANA en Valencia y reflejar todo lo sucedido. Yo, evidentemente, dije que sí. Aquí yo soy uno más y todo el mundo tiene que participar y sentirse realizado» afirma Vaquer antes de agregar que «la idea me parece muy acertada. Además, és una feinada. A mi no se me hubiera ocurrido nunca, la verdad. Es un tema muy actual que dará que pensar a todo el mundo que lo vea y eso está muy bien».

Entre las figuras de este pesebre, evidentemente no faltan San José, el niño Jesús o María, así como el burro, el buey y la estrella de Belén. El belén será presentado y bendecido en un acto abierto el próximo sábado 14 de diciembre en la propia iglesia antes de la comida anual que celebra cada año el grupo por estas fechas.