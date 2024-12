«Los concursos de belleza no solo buscan chicas guapas»

Yasmín Rodríguez (Palma, 2005) salió elegida a mediados del noviembre pasado Miss Grand Mediterráneo. El título le da a esta joven bailarina, acróbata y coreógrafa la posibilidad de participar el año que viene en el certamen nacional. En el caso de ganar, podría participar en el concurso mundial que se llevará a cabo en Tailandia. Aparte de su carrera deportiva, Yasmín ha participado como modelo en desfiles solidarios y trabajado como maniquí en una marca de ropa deportiva, así como en otros proyectos. A pesar de ello, la joven afirma que «me gustaría llegar más lejos en este mundo y hacer grandes shows en lugares más grandes».

¿Qué aspectos positivos tiene el certamen?

Hace que chicas trabajen en ellas mismas y puedan empoderarse o empoderarse todavía más para que en pasarela o escenario puedan ver a una reina y sean un ejemplo para las niñas. También ayuda a superarse, tener un buen carácter y a cuidarse, sobre todo.

¿Cómo ha vivido esta experiencia?

En mi caso al principio quería disfrutar mucho de la experiencia. Hay que ser muy disciplinada porque si quieres ganar en el nacional hay que darlo todo. Día sí y día también. Vas de un sitio para otro y a lo mejor te acuestas supertarde porque has estado en un evento y al día siguiente tienes que levantarte a las cinco de la mañana para maquillarte, estar lista y a las siete llegar al comedor para desayunar. Nunca he vivido un certamen nacional pero sé lo que hay que hacer para estar preparada.

Hace años varios sectores de la sociedad critican el mundo de los concursos de misses. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que quien critica es porque desconoce de que se trata este mundo realmente. Siempre he explicado a mis familiares que estos certámenes no buscan a una chica que solo sea guapa para ganar. Buscan una mujer inteligente, que sepa tratar con la gente y que, como he dicho antes, ayude a otras chicas a ganar autoestima, sentirse mejor y poder dar el máximo de ellas. En este concurso mis compañeras y yo hemos crecido mucho, cada una a nuestra manera. Lo hemos hablado mucho entre nosotras durante el certamen. Chicas que les daba mucha vergüenza y que estaban encogidas se han podido abrir un montón.

¿Cree que los certámenes han cambiado y evolucionado con el tiempo?

A lo mejor en el pasado si que puede haber sido solo chicas perfectas con caras perfectas y cuerpos perfectos para ganar pero ahora no. Hay gente que dice que hacemos sentir mal a otras chicas porque somos guapas y eso no tiene sentido. Si tu eres mujer tienes que hacerte sentir guapa y eso no es motivo para sentirte culpable.

¿Ha vivido momentos desagradables por este motivo?

Yo, personalmente, no. Pero si conozco alguna compañera cercana a la que le han dicho cosas como que todo es plástico y que no debería haber ganado. La gente es muy mala a veces.

Fuera del modelaje y los certámenes de belleza, ¿quién es Yasmín Rodríguez? Háblenos un poco de usted.

Soy profesora de baile hip hop y también hago shows de acrobacias de circo en hoteles durante la temporada de verano. Hago números de contorsionismo aprovechando que durante muchos años hice gimnasia rítmica, cosa que me ayuda bastante. Me gusta mucho el deporte, de hecho es una de las cosas que quiero inspirar a las chicas más jóvenes.