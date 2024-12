Más de lo mismo, aunque con novedades... Y es que no sabemos si al senyor batle de Palma, a través de sus informantes, que los debe de tener, como los tengo yo, ciudadanos informantes 7/24, los llamo; ciudadanos informantes que se comunican con nosotros (aversillegas@gmail.com) a lo largo de los siete días de la semana, a cualquier hora durante las 24 que dura el día. Informantes que de forma gratia et amore nos llaman, algunos molestos, para denunciar problemas urbanos a los que se enfrentan a diario…

Pues bien, como decía, no sabemos si el senyor batle tiene de esos informantes que le adviertan de que Palma se está llenando de asentamientos de indigentes Y suma y sigue...

Inventan y resuelven

Hace unos días, les hablé de que ya hay sin techo, instalados en bancos de cualquier paseo, y al decir instalados, nos referimos a que han convertido esos bancos en sus casas. Sí, a diferencia de los que viven en chabolas, o en tiendas de campaña, no tienen un techo bajo el que cobijarse, pero mientras no llueva -que para cuando llueva imaginamos que tendrán un Plan B-, con poner cartones sobre el asiento a modo de colchón, y taparse de pies a cabeza con mantas, resuelven el problema del frío.

Luego, a lo largo del día, su instinto los llevará a afrontar las distintas situaciones de supervivencia que se les presenten. Y es que, a cada día que pasa, la supervivencia de los mendigos en este país, y por ende, de Palma, se va asemejando a la de Cuba, donde tienen dos palabras claves para vivir sin morir en el empeño: inventar , o ¿qué hago hoy para sobrevivir?, y resolver, o pasar a la acción una vez que has inventado; es decir, poner en práctica lo que has pensado para sobrevivir.

Bien, volviendo a lo que íbamos, al alcalde de Palma, que ya debe de estar enterado de los asentamientos de Sa Riera, de los que hay en las proximidades de Son Valentí y en uno de los laterales de la carretera a Establiments, del que hay en los bajos de edificio Minaco, o del de la Plaza Comptat del Rosselló, en la entrada de los aparcamientos subterráneos, etc. , le añadimos otro, posiblemente el último en instalarse, que está en los bajos del centro médico que hay en la calle Frederic Mistral, que da a la de Nuredduna. Lo descubrimos a través de otro ciudadano informante 7/24 que pasa de madrugada, a diario, por allí. «Dese una vuelta y lo verá», nos dice, animándonos a que le echemos un vistazo, cosa que hacemos, no de madrugada, sino sobre las siete de la tarde, encontrándonos con unos cartones y el suelo recién fregado, seguramente para desinfectarlo. Pero no vemos a ninguno de los pernoctantes. «Es que llegan más tarde», nos dice, pasándonos unas fotos hechas el día anterior, de madrugada, en la que vemos que allí están durmiendo bastantes personas, cubiertas con mantas, o entre cajas de cartón.

Entonces, senyor batle, ¿qué hacemos ante esta situación, que seguro le debe de estar preocupando, pues, como ve, ya son muchos…?

¿Soluciones...?

Los ciudadanos con los que hemos hablado, algunos afectados por estos asentamientos, apuntan que la solución está en resolver la cuestión como la están resolviendo con los menas, creando centros donde alojarlos, centros dignos, pues al fin y al cabo estamos hablando de personas… Porque si se les busca techo a menas e inmigrantes que llegan en patera, ¿por qué no hacer lo mismo con los sin techo, muchos de los cuales optan por el asentamiento ya que los pocos ingresos que tienen no les da para alquilar un piso? Que eso, lo de los altos alquileres, es otra de las causas de que muchos vivan en estas condiciones, eh. Por tanto, dejar las cosas como están ahora, no es la solución, y sino pregunten a los vecinos de los asentamientos.

Y es que, senyor batle, dirigir una ciudad no es fácil. Son muchos los problemas a resolver lejos de los grandes proyectos… Que está bien que se diseñen, siempre y cuando se hayan resuelto problemas que afectan al día a día de la ciudadanía, para lo cual es fundamental, o bien salir de los despachos y ver lo qué pasa en la calle, o tener gente que lo haga, y que le informe, y a partir de ahí resolver. Porque estamos hablando de los precios del alquiler de la vivienda, pero cada día estos son más altos. También, a diario, estamos hablando del problema que supone la okupación, pero cada día hay más okupas. Y si estamos celebrando Días Internacionales para la erradicación de la pobreza, cada día hay más asentamientos de pobres. Y pese a que nos estamos quejando de la inseguridad, vemos que cada día esta es mayor… Y si pasa eso, es que estamos haciendo algo que no está bien.