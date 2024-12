Mística, elegante, culta y extremadamente femenina, Cel Ballester Matas (Palma 2001) se alzó, hace unos días, con la corona de Miss Grand Islas Baleares. Un triunfo que hizo realidad su meta. Un objetivo que comenzó con una experiencia en el mundo de la moda y que la ha convertido en la representante de la belleza del archipiélago balear en el concurso nacional a celebrar en 2025.

​Cel, ¿de dénde viene el nombre?

—Significa cielo, en mallorquín. Mi familia es artista. Mi padre le escribió una poesía a mi madre, cuando se conocieron. Una poesía que se titula Brotes de cel. Al nacer yo, me pusieron Cel. Y, bueno, le sorprendió hasta a mi abuela. Mi nombre artístico en realidad es Sky.

​¿Artístico?. ¿A qué se dedica?

—Canto y compongo mis propias canciones. Hago pop, jazz y gospel. Es toda una pasión. Desde niña siempre he sido muy artista y de mayor estudié arte dramático, luego me pasé al teatro musical. Me he ido formando en el Conservatorio con clases de piano y de canto.

​¿Y cómo le va?

—Me he ido presentando a casting y buscándome la vida hasta encontrar una discográfica con la que saqué mi primer álbum, Aceptación, con siete canciones propias. Se puede escuchar en Youtube, Spotify, Amazon, etc.

​¿Cómo es el mundo de la música?

—Es difícil y peligroso. La discográfica me quería cambiar al reggaeton y otros estilos que no eran mi esencia, así que decidí marcharme. En ese limbo me fui a desconectar y vivir a París a estudiar el idioma. Durante ese tiempo me encontré a mi misma, estuve dando clases de inglés a niños y aprendiendo francés.

​¿Cuándo regresó a Mallorca?

—Hace dos años. Empecé a trabajar en el sector hotelero y aprendí muchísimo, especialmente a valorar a la gente, tanto clientes como profesionales del sector. Un mundo muy duro. En ese tiempo me independicé. Trabajaba 24/7. Ganaba bastante dinero pero me di cuenta que estaba perdiendo de vista lo que yo quería, expandirme en las redes y cantar. Porque lo que yo quiero es trasmitir un mensaje. Así que decidí volver a vivir con mis padres, al dejar el trabajo, y perseguir mis sueños. La verdad que no me puedo quejar. Me encanta.

​¿Qué mensaje quiere trasmitir?

—Para mí es importante lo que llevo dentro y el hecho de ganar Miss Islas Baleares y con ello poder comunicar lo que para mi es el mundo de la moda, es importante. Hay muchas cosas detrás que no se ven. No todo es suerte, es trabajo.

​¿A quién o a qué canta?

—Hay temas dirigidos a personas que hayan pasado lo mismo que yo y otras que me sirven de terapia, otras son canciones de amor, también canto al desamor y otros aprendizajes que nos encontramos en el camino.

​¿Cómo se definiría?

—Soy muy emocional. También creo que soy luchadora, lo vivo todo con mucha pasión y amor. Sobre todo creo que soy optimista, siempre miro el lado positivo de las cosas.

​¿Cuáles son sus aficiones?

—Sin duda la música, además de mi verdadera vocación profesional, es mi pasión y a la que dedico gran parte. No soy mucho de salir de fiesta, prefiero estar con las amigas y la familia. El deporte es una de mi escapatoria, para mantenerme en forma. He jugado a golf y voy al gimnasio. La lectura y escribir también me gustan mucho. Algún día escribiré un libro.

​Y, en la cocina... ¿qué tal se desenvuelve?

—Me gusta más comer que cocinar, pero también le confesaré que me gusta preparar platos. En las fiestas ayudo a mi abuela Juana, haciendo crespells, empanades, robiols, etc. Me gusta pasar tiempo con mi abuela y cocinar.

​¿Cómo fue lo de presentarse al concurso de misses?

—La verdad que no lo tenía muy claro, pero los retos me ayudan a salir de mi zona de confort. Tras informarme me gustó y seguí adelante hasta conseguir el objetivo y soñar con ganar.

​¿Cuál es su próximo sueño?

—Hasta hace poco era pisar un escenario, pero realmente mi sueño es trasmitir y hacer un cambio en la sociedad. Me gustaría trasmitir el valor del amor en todos los aspectos.

​¿Pero eso no da dinero?

—Da igual, ayudar a los demás me enriquece personalmente.