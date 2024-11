Parece como si fuera ayer cuando, un Año Nuevo más, nos reunimos un grupo de personas –que cada año es más numeroso– en la playa de Can Pere Antoni para dar la bienvenida al año recién estrenado con un baño.

Pues bien, a falta de algo más de un mes para la llegada de 2025, advertimos a los asiduos al citado baño del primer día del año, baño que, dicho sea de paso, organiza este diario desde hace veinte o veinticinco años, que el 1 de enero nos volveremos a ver de nuevo en la citada playa, a mediodía, para zambullirnos en sus –suponemos– frías aguas y dar las gracias por haber llegado hasta aquí.

Así, pues, preparad los bañadores… ¡Porque imagino que uno de los asiduos y fundadores de dicho baño, Toni de la Mata, seguirá trayendo la mesa con el candelabro sobre la que, seguramente, y un año más, Ángel Cortés, restaurador y repostero, depositará ricos pasteles, ensaimadas y alguna que otra delicatesen, de los que los asistentes daremos cuenta.

Pues ya lo sabéis, nos vemos el próximo 1 de enero. Mientras tanto, os vais preparando. ¡Ah!, y no lo olvidéis: cuantos más seamos, mejor.

PD: Si alguien tiene alguna idea que aportar con el fin de mejorar esa mañana playera, que la exponga en aversillegas@gmail.com.

Premios

Este sábado, a las 11.30 h, en el Casal Can Garau, Centre d’Art (carrer Antoni Maura, 5, Sencelles), se procederá a la entrega de los premios Manto Negro d’Argent 2024 a Marga Coll, chef del restaurante Miceli, y a Luis Maraver, pintor y escultor. Presentará el acto, Magdalena Serra. El acto concluirá con un mini concierto a cargo del trío EIMA, seguido de un brindis con vino de DO Binissalem.

Maraver, un premio más. Suma y sigue.

Nuestras felicitaciones a los dos galardonados y a Binissalem DO por la iniciativa, que –creo– va ya por su décima edición.

Pometes llegan con Dispara

Este sábado y el domingo Pometes estarán en el Teatre Mar i Terra, de Palma, con Dispara, una divertida comedia «que junto a Mónica Moreno –cuenta Miquel Fullana– estrenó hace dos años en Campos, y que después de recorrer varios pueblos y teatros, aún no la habíamos traído a Palma, cosa que haremos en este fin de semana».

Mónica Moreno y Miquel Fullana son los protagonistas de ‘Dispara’, una divertida obra que podremos ver hoy y mañana en el Teatre Mar i Terra, de Palma.

Dispara –nos cuenta Fullana–, es un juego perverso y misterioso, lleno de falsedades y medias verdades que resultan tremendamente cómicas a través de los dos personajes, una mujer madura y sumisa, casada con un campeón de tiro con escopeta, y Tomeu, dueño de un bar y amigo del esposo. «Una comedia en la que el público además de reír se llevará sorpresas».

Por otra parte, Miquel Fullana anda inmerso en la escritura del próximo espectáculo que Pometes se propone estrenar el mes de marzo del año que viene en el Teatre Escènic de Campos. «Se trata de varios sketches sobre Idiotas y garrapatas», pero –matiza–, garrapatas de dos patas, de estas que se te pegan siempre en el momento más inoportuno y que resultan peligrosas porque te pueden crear muchos problemas, sobre todo porque no te las puedes quitar tan fácilmente de encima. Pero… Bueno, más adelante ya entraremos en otros detalles».

General Ricardo Ortega, reforma

Quién la sigue, la consigue. Lo decimos por los vecinos de General Ricardo Ortega, sobre todo por los que no han parado de insistir cerca de Cort para que les reformen la parte de la calle no reformada cuando el exalcalde Hila intentó reformarla, pero solo logrando arreglar –y muy bien, dicho sea de paso– algo más de la mitad. Pues bien, ha llegado la hora en que el gobierno de Martínez termine la reforma.

De que van a empezar las obras en Ricardo Ortega, ya han advertido a los vecinos.

De momento, las señales instaladas en el tramo de la calle a reformar así lo advierten: las obras darán comienzo el 26 de noviembre del presente año y finalizarán el 1 de febrero de 2025. O sea –si no surgen inconvenientes e imprevistos–, serán obras de una duración de un año y dos meses, aproximadamente. Dichas obras abarcarán canalización de aguas, alumbrado, arreglo de aceras, iluminación, prolongación del carril bici e instalación de ORA, entre otras cosas.

Pues vayan nuestras felicitaciones a los vecinos por no haber dado tregua a Cort, insistiendo día sí y día también. Y en cuanto a Cort, ¡adelante!, ya que concluir esa reforma no es ningún mérito, sino una obligación, su obligación, que no es otra que velar por la buena calidad de vida del contribuyente.