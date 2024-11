Estuvimos con Jesús Molina, vecino del solar okupado en la calle Manacor, 46. A día de hoy, la situación del mismo, desde el punto de vista estético es de lo más espantosa, desagradable y denigrante. Y desde el higiénico, pues ya ni les cuento. «Me entran hormigas, cucarachas, moscas y moquitos -nos dice, de pie sobre la estrecha acera que discurre frente a la frágil valla forrada por una cochambrosa tela de color verde-. Y pasa eso porque este solar necesita una higienización total, sanearlo, vamos, pues imagino que debe de ser tal su insalubridad que debe de haber hasta ratas. Y eso pasa en pleno centro de Palma, y lo padecemos una serie de vecinos. ¡Vergonzoso!, porque… ¿En manos de quién estamos…? Porque creo, creemos, que el Ajuntament debe de mirar por el bien de sus ciudadanos, ¿no? Pues aquí, no. Al menos hasta ahora».

Molina nos adelanta que esta situación puede terminar el próximo 25 de noviembre, «ya que ese día, a las nueve de mañana, está previsto que llegue la Comisión Judicial, acompañada por la Policía Nacional para proceder a desokupar y a vallar dicho solar, cosa de la que se ha de encargar la propiedad del mismo, la empresa SAREB S.A., a la que el Ajuntament debe de avisar para que también esté presente. Eso supondrá la desokupación de dicho solar. Pero es que también debe retirar los dos postes de los teléfonos de distintas compañías que están en medio de la acera desde hace 18 años, cuando se dijo que se iba a edificar dicho solar, lo cual hizo que los sacaran de él, colocándolos provisionalmente dónde están ahora. Una provisionalidad -matiza- que está durando 18 años».

Jesús Molina, junto a uno de los postes que llevan 18 años en la acera. Foto: Click

Además, hay que limpiar el solar

Pese a que la desokupación es por orden judicial, Molina no las tiene todas consigo. «Primero, porque si no viene la propiedad del solar a vallarlo de acuerdo a la normativa municipal, sacarán a los que están dentro, sí… Pero al no quedar vallado y con la puerta cerrada, volverán al día siguiente. Y sino ellos, otros. Y es que, repito, de acuerdo a las ordenanzas municipales, este solar ha de estar vallado, dejando una puerta, que quedará cerrada, y cuya llave solo la podrá utilizar la propiedad… La cual no solo debe de encargarse de eso, de vallarlo, sino que, además, debe de limpiar el solar, desinfectarlo, ahí hay de todo, podar los árboles ya que sus ramas se meten por las ventanas, quitar toda la basura acumulada, antiestética e infecciosa, y ver hasta qué punto podemos estar tranquilos los vecinos con esa capa de color amarillo con que han pintado la pared, porque igual es inflamable. Y todo eso debe de hacerlo la propiedad, SAREB S.A., y debe de hacerlo a partir del momento en que el solar quede desokupado. Y si no lo hace la SAREB, que lo haga el Ajuntament, y que le pase luego la factura. Porque los solares -insiste- han de estar vallados. Lo dicen las ordenanzas municipales. Y si a este en concreto no lo vallan -insiste Jesús Molina-, volverán a entrar. Y si no lo desinfectan, las ratas, cucarachas y mosquitos, nos comerán. ¡Y no hay derecho! Como tampoco lo hay que en el mes de marzo, en el pleno, todos los partidos aprobaran la reforma de la calle de Manacor, desde Avenidas a Reyes Católicos, y a día de hoy solo han hecho pequeños arreglos, además de forma indiscriminada, pues benefician a unos vecinos mientras que a otros no. ¡De verdad que no hay derecho! No me explico cómo el Ajuntament no ha reaccionado ante esta situación que viene de muy lejos», se lamenta el vecino de Carrer de Manacor 46.

A veces, la valle se cae sobre la calle y deja esta imagen. Foto: Click

¿Por qué todo esto...?

Y es que tiene toda la razón. Ningún político en activo permitía que junto a su casa hubiera un solar en estas condiciones. ¡Ninguno! ¿Por qué, entonces, ahí sí se permite? ¿Y por qué se permite que dos postes de líneas telefónicas estén en medio de la acera desde hace 18 años? ¿Y también, por qué permiten que en vez de una pared de cemento limite el solar una frágil, rota y sucia, valla, a través de la cual, cualquiera se puede colar en él, como de hecho están haciendo los propios okupas cuando se juntan para celebrar una fiesta, con música y voces hasta bien entrada la madrugada?

Y Sanidad, ¿qué hace? Porque han sido tantas las veces que ha salido esta noticia en los medios, que ha de estar enterada por fuerza de la situación sanitaria en que se encuentra dicho solar. ¿Qué hace, pues, no interviniendo para sanear ese foco de infecciones? Porque ya lo dice por enésima vez uno de los propietarios de la finca vecina: «las ratas, los mosquitos, las cucarachas nos comerán». ¿A qué espera, pues, a intervenir Sanidad de Cort o del Govern?

Los vecinos de dicho solar okupado temen también que los okupas, que en los últimos tiempos no lo okupan a diario, sino solo cuándo se reúnen para celebrar una cena, una velada que entre gritos, voces altas, discusiones y música a mucho volumen, se prolonga hasta altas horas de la noche, echen mano de la vulnerabilidad. «Por eso, vamos a ver qué pasa el próximo día 25 de noviembre. Nuestras esperanzas están puestas en ese día. Porque, de verdad, es ya no podemos aguantar más».