Los jugadores del Palma Futsal, pillados con las manos en la masa

Los jugadores del Palma Futsal llegaron con mucha hambre, tras el entreno de este jueves, al taller y concurso de elaboración de pizzas que había organizado l’Artista, uno de sus sponsors principales.

Un espacio de la pizzería de son Moix, se habilitó para que los jugadores que dirige Antonio Vadillo escuchasen atentamente los consejos del chef y copropietario, Carlo Melucci. La llegada de los recientes campeones de la Copa Intercontinental causó expectación entre algunos de los clientes quienes vieron como los jugadores de fútbol sala daban cuenta de un gran apetito y calentaban con las pizzas que iban saliendo del horno. El primero en atacar fue Mario Rivillas, ala, del equipo, con cuatro champions y tres hijos a sus espaldas. «En casa la pizza es la mejor propuesta para los peques. Soy rápido en pista, pero haciendo pizzas soy un desastre. Hoy intentaré improvisar con los ingredientes que ponga», comenta mientras intentaba defender el ataque del brasileño Bruno Gomes al plato.

En equipos de tres y cuatro jugadores fueron realizando pizzas, bajo la atenta mirada del chef Carlo Melucci. El mister Antonio Vadillo, junto a los dos capitanes, Rivillos y Carlos Barron elaboraron una pizza a base de queso, panceta, ricotta y un toque de hojas de albahaca, para adornar. Cada uno, perfectamente coordinado se ocupó de una cosa. Vadillo, de expandir la masa, Rivillos de elegir y poner los ingredientes y Carlos Barron de coger la pala y meter la pizza en el horno, a 470 grados durante tres minutos.

La mejor pizza

El pivot Nil Tent, formó equipo junto a Gordillo y Bruno Gomes. «Me gusta la de cuatro quesos y también la de sobrassada con queso mahones. Intentaré que Gordillo no mande como siempre, pues será un desastre», comentaba entre risas. El equipo quedó en última posición, mientras que los ganadores del concurso fueron la formación creada por Piqueras, Mateu Maia, Fabinho y Henrique, pero en esta ocasión, aunque todos son muy competitivos fue lo de menos.

El brasileño Marcelo es un apasionado de las pizzas. «Me encanta la carbonara y la de burrata. En Brasil disfrutaba mucho con mi familia y ahí me animaba a cocinarlas en casa. Ahora suelo salir con mi mujer Giovanna a cenar a alguna pizzería o que la traigan a casa».

El capitán y portero-goleador Carlos Barron «soy más de carne, especialmente presa ibérica, pero en casa, a los niños les encanta la de jamón y queso, aunque yo prefiero las de cuatro quesos o la de cuatro estaciones. Y lo que nunca le pondría a una pizza es piña u otra fruta», asegura.

La gran mayoría de los jugadores mantienen una dieta, aunque no estricta. Sin embargo la pizza es uno de los alimentos que sólo se permites, especialmente después de los partidos o tras un duro entrenamiento como el de ayer, para reponer fuerzas. De lo que no hay duda que este es un equipo muy compenetrado y que todos reman a la vez, en esta ocasión, pese a no tener mucha mano en la cocina, para agradecer a un sponsor su apoyo.