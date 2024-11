El noviembre para olvidar del 'nebot' de Madò Pareta y su mujer

Joan Carles Bestard no olvidará jamás el mes de noviembre del 2024. Ni tampoco el penúltimo día de octubre ¡Y es que hay fechas que marcan! «¡Y tanto que marcan! –exclama el nebot de Madò Pereta, sentado en un butacón de su casa, que es uno de los dos lugares que ve pasar la vida a lo largo de este mes; el otro es la cama–. Sí, no podré olvidarlo nunca».

Todo comenzó yendo al oftalmólogo a causa de unas molestias en el ojo izquierdo. «Eran molestias más bien visuales, no muy dolorosas, pero que me preocuparon –nos recuerda–. Por eso decidí acudir al médico, quién, tras observarme, me dice que tengo desprendimiento de retina, por lo que debo de operarme ya, cosa que hago en Oftalmèdic Salvá, siendo el doctor Juan Aragón, que es jefe de Oftalmología de Son Espases, quién me opera, con éxito, por cierto, puesto que me estoy recuperando sin problemas».

Imaginamos que, sobre todo la recuperación, le habrá obligado a permanecer en casa.

Sí, por supuesto. He tenido que dejar de ir al colegio donde doy clases… Porque, como muchos sabéis, soy maestro, funcionario del Estado, además de actor. Pues bien, de momento, y hasta que me den de alta, clases no, lo cual lamento mucho, y tampoco ninguna actuación, ni como Madò Pereta, ni como Joan Carles, actor. Pero es que tampoco podría, ¿sabes? Porque a raíz de la operación tuve que dormir cabeza abajo no sé cuántas noches, lo cual no es fácil… Aunque, a decir verdad, lo tenía que hacer todo cabeza abajo, lo cual es de lo más incómodo… Sí, más de lo que uno pueda imaginar. Afortunadamente, desde el domingo puedo levantar la cabeza, pero, poco a poco.

En cuánto al trabajo, el del colegio aparte, como actor, imagino que habrá tenido que suspender actuaciones...

¡Y que lo digas! Por lo pronto he suspendido, con todo el aforo vendido, la actuación de Madò Pereta, en el Festival FesJajá, que se viene celebrando en el Rívoli. Además, he tenido que suspender otras dos actuaciones de Madò Pereta programadas dentro de una serie de actividades organizadas por el Consell de Mallorca. Tampoco, el día 8, Madò Pereta pudo actuar para la Gente Grant de sa Vileta, como tampoco lo podrá hacer esta semana, que tenía previstas otras dos actuaciones, igual que tampoco podrá estar en las de los días 16 , en una boda, en la que iba a dar una sorpresa, y 17, en Manacor, al frente de la revista Val mes riure. Tampoco podré estar en el programa Cinc dies, de IB3, en el que colaboro. También tendré que suspender la lectura dramatizada de la obra de Xesc Forteza, Fermat i ben fermat, prohibida por el régimen de Franco, lo que hizo que la metiera en un cajón y ahí se quedó hasta hace poco. Y por supuesto, tampoco Madò Pereta ha podido estar en dos ocasiones en Fiesta, de Tele 5. Como verás, económicamente este desprendimiento de retina me ha hecho un traje, pero ¡Què hem de fer! La salud es lo que importa.

¿Para cuándo cree que estará recuperado?

Si todo va bien, y como cada dos o tres días veo mejor, mi deseo es que el 1 de diciembre pueda estar en el espectáculo que la FELIB organiza a beneficio de los damnificados de Valencia en el Palau de Congressos.

Mientras tanto…

Ir tirando. Me dejan usar el móvil, pero con la cabeza hacia abajo, y la tele la veo tumbado, de lado, con el ojo bueno. Todo, como digo, es cuestión de paciencia, esperando mejorar un poco cada día. Porque para colmo…

Para colmo ¿qué…?

Pues que mi mujer, el pasado 29 de octubre, yendo al trabajo con el coche, el sol la deslumbró, dio un volantazo y se estrelló contra un muro. Total, que se fracturó una vértebra, lo que la obliga a llevar un corsé de cuerpo entero durante dos meses, ¡con lo incómodo que es eso!, y… Pues que aquí nos tienes a los dos. Con la particularidad de que no sé como ella lo puede aguantar, y no por llevar el corsé, sino por querer ser, al mismo tiempo, mi enfermera y la de su madre, cuando tendría que estar guardando reposo. Así que ya veremos…

Sí, ya veremos. Mientras tanto, mucha paciencia, que lo peor ha pasado ya, amigo.

De Inca a Valencia. Un grupo de 20 jóvenes voluntarios de Inca viajaron a Valencia el pasado fin de semana equipados con palas, carretillas, lejía, cepillos y equipos EPI para limpiar donde haga falta.

Se trata de una movilización promovida por Creativissim. Por lo que tenemos entendido, van a salir varios turnos más a medida que regresen los que están allí, entre ellos, enfermeras, electricistas y fontaneros.

Hay que decir que tanto los que han ido, como los que irán, pernoctarán en el local de una Falla de Valencia, y lo harán sobre el suelo, en sacos de dormir. En cuanto al local, se lo han cedido para que puedan ducharse y dormir durante algunas horas.

En todo esto, como decimos, ha tenido que ver Creativissim, que se unió a Inca Solidari, donando 1.650 euros para el gasoil del convoy formado por cuatro trailers y más de 30 furgonetas. «Ese dinero –nos informa Sandra Llabrés– se consiguió a través de la venta de papeletas de un sorteo de una cesta que ofrecíamos a los visitantes al salón que se celebró días atrás en Fábrica Ramis.

Pero lo importante de todo es que esos jóvenes 'inquers', igual que otros de Mallorca, están ahí movidos por su espíritu solidarios, echando una mano en la recuperación de las zonas devastadas por la DANA.