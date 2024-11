A los casi 30 miembros del jurado del IV Concurso de Cocina Vegana Ciudad de Palma con Producto Local, celebrado ayer en el restaurante El Náutico y organizado por la Asociación de Cocineros y Pasteleros de las Islas Baleares, se le juntó la comida con la cena. Durante cuatro horas estuvieron degustando y valorando propuestas dulces y saladas.

El chef Benito Torres, junto a su compañero y ayudante Santiago Herrera, ambos del restaurante Can Simoneta, se alzaron con el primer premio, con «un taco verde con setas de temporada Demi Glase de verduras y jalapeño. De dulce hemos hecho una flor de maíz, naranja, almendra y aove». Por su parte, el Premio Producto Local, se lo llevó el chef Miquel Serra, del restaurante Portella, quien elaboró una empanada tradicional y un mouse de plátano. «La empanada es la primera receta que me enseñó mi abuela Pilar Nicolau. Para la mouse me he inspirado en los Hermanos Torres llevada a una receta mallorquina y cuidando mucho el producto local».

El chef Benito Torres, junto a su compañero y ayudante Santiago Herrera, ambos del restaurante Can Simoneta.

Organizadores y equipos participantes.

El segundo y tercer premio correspondió al equipo capitaneado por Cati Pieras, del restaurante Daica, y Gabriel Germán Salco, propietario de Cafetería Xocolatte, respectivamente. Gabriel, además hizo equipo con su madre, Silvia Noemí Pizzato, quienes hace un año abrieron su propio negocio .

Además del gran nivel, variedad y creatividad en cada una de las elaboraciones, destacó el numeroso nivel del jurado, pues entre los componentes había algunos influencers de cocina que se desplazaron hasta Mallorca, y que todos juntos sumaban más de 10 millones de seguidores. El organizador y alma del concurso, el popular chef Koldo Royo, destacó «queremos hacer un concurso plural, por eso el jurado es de lo más variopinto. La cocina vegana en los últimos años ha avanzado mucho y la prueba es la variedad de platos que hoy tenemos». El evento, presentado por Elías Sánchez, contó con participantes de Ibiza, Madrid y las Islas Canarias. Durante el acto hubo un momento de apoyo para los cocineros de Valencia y Albacete afectados por la DANA.