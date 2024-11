El primer tren a la ciencia

Las asignaturas de ciencias han tenido históricamente en España fama de ser el hueso del currículo, esa materia antipática y aburrida de la que muchos huyen. Para contrarrestar esta leyenda negra, la Unitat de Cultura Científica de la UIB organizó este sábado con gran éxito la segunda edición de ‘Ciència a tot tren’ 2024. Casi 300 personas (la gran mayoría de ellas familias con niños) llenaron en menos de dos horas las plazas disponibles para participar en una jornada que aúnaba ciencia, diversión y placer.

La aventura empezó poco antes de las diez de la mañana cuando la expedición se reunió en la estación del Tren de Sóller de la plaza de España de Palma para embarcarse en un viaje de conocimiento ayudados por un soleado día. Durante la hora que de trayecto hasta este pueblo de la Serra de Tramuntana, 15 científicos de una gran cantidad de disciplinas ofrecieron charlas divulgativas sobre temas como el plasma de las estrellas, los gusanos, la diabetes o las ondas gravitacionales.

Esta es precisamente la especialidad de Alicia Sintes, catedrática de Física Teórica en la UIB, que se llevó consigo a su familia. Sintes explicó que «ha sido una experiencia fenomenal. Me ha tocado un vagón lleno de criaturas y ha sido un reto muy bonito en un tren que tiene un atractivo especial. Además, me he tenido que adaptar a las particularidades del tren y del público, que estuvo muy atento».

Una vez en Sóller, los participantes visitaron el Museu de Ciències Naturals, el Jardí Botànic y el Museu de la Mar del Port, antes de disfrutar de una muestra de cocina por parte del chef Juan Antonio Fernández. Una vez finalizado el itinerario, la comitiva regresó a Palma también en tren donde disfrutaron de una charla diferente antes de finalizar el día cargados de experiencias y conocimiento.