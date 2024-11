¿Quién es ‘El Matador’?

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria manda en la UFC, la liga de las artes marciales mixtas. El peleador, a sus 27 años, retuvo el pasado 26 de octubre el cinturón de campeón del mundo del peso pluma ante Max Holloway en el Etihad Arena de Abu Dhabi.

El hawaiano nunca había sido noqueado en el octógono. La pelea, según datos de Sporty Salaries, reportó a Topuria 2,44 millones de dólares. El récord profesional de Topuria es de 16-0. Está invicto. Cinco de las victorias fueron por nocaut y diez por sumisión o decisión unánime.

De padres de origen georgiano, ‘El Matador’, como lo apodan, nació en Halle, Alemania. El luchador empezó a practicar judo a los 4 años y después sus padres se fueron a vivir a España y dejaron a Ilia y a su hermano Aleksandre en Georgia, donde practicaron karate y lucha grecorromana.

Topuria cumplió 15 años y se reencontró con sus padres en Alicante. Los hermanos Jorge y Agustín Climent, sus entrenadores hasta ahora, acogieron al ‘Matador’ en su gimnasio. "Mis padres conocían a unos familiares en Alicante y se quedaron. Siempre fueron muy trabajadores, mi padre en la obra y mi madre cuidando niños, ganándose la vida honradamente y yo también empecé a pelear por casualidad», contó el luchador en una entrevista a El Mundo.

El luchador hispano-georgiano empezó a practicar las artes marciales mixtas sin ni siquiera conocer el idioma. "No sabía hablar, nada, nada. Y el gimnasio me ayudó muchísimo. No me hizo deportista, me hizo persona. Estaré eternamente agradecido a todos. Hice amigos, me integré en España, todo", explico al periódico.

Debutó en la UFC en octubre de 2020 y venciendo a Youssef Zalal por decisión unánime. Durante su carrera ha ido engullendo a rivales hasta convertirse campeón del mundo del peso pluma. Su apodo se lo autoimpuso por la rapidez con la que termina sus peleas. Pocas veces duran más de un asalto.

El deportista, a principios de año, comentó en el programa La Resistencia de David Broncano que ganaba entre 60.000 y 100.000 euros al mes entre combates y patrocinios. En una entrevista con la revista GQ, Ilia Topuria dijo que le gustaría que le recordaran como una persona «honrada, respetuosa, fiel. Un tipo de verdad».