Permiso para vender arte en la calle

El próximo día 15 de los corrientes, el Ajuntament de Palma abre la lista de permisos para artistas callejeros. La noticia nos la da Marlon Salazar Bravo, uno de los artistas, que en el año en curso, al tener una tienda, no se lo concedieron, lo cual niega. «Nunca tuve una tienda -afirma-, sino que era un taller de trabajo que compartía con mi compañera, Sofía Petrova, taller que ya no tengo dado que, al no conseguir ese permiso, no pude vender y nosotros vivimos de las ventas». «Y si no hay ventas, no hay ingresos… Aparte -añade-, no entiendo que estando vendiendo mi arte en la calle Sant Miguel desde siempre, y habiendo participado en varias ocasiones en la Nit de l'Art y en otros actos culturales que organiza el Ajuntament, con la excusa de que tenía una tienda que, repito, no era tal, sino taller de trabajo, no me lo han dado. Pues bien, el día 15, como cualquier artista de calle, mi compañera y yo acudiremos a Cort a solicitar esos permisos, gracias a los cuales podremos vender como otros artistas y no artistas… Porque algunos de los que venden obras en dicha calle, no son obras hechas por ellos, sino que son fotocopias de obras realizadas por otros».

Tenemos entendido que hay tres asociaciones de artistas que son las que tramitan los permisos le decimos. «Sí, pero como a mi compañera y a mí dichas asociaciones no nos representan en nada, vamos a ir los dos, por nuestra cuenta, a pedirlo, pagando las correspondientes tasas. Y es que lo único que queremos es trabajar, tener nuestro modesto puesto en la calle Sant Miquel avalado por los permisos que el Ajuntament da a los artistas que lo soliciten. Solo eso». A continuación os comento sobre dos actos solidarios con Valencia. Uno, a celebrar en Jacinto Verdaguer (Palma) junto al parque infantil de Son Forteza bajo la denominación de Ven a pasar un día con todos los vecinos y a disfrutar un evento de unión entre barrios.... Se trata de lo que se ha dado en denominar Gran paella de Germanor. El acto lo organizan la Nueva AAVV de Son Forteza y AAVV Antics Hostalets, mientras que la Falla del Toro y Casa de Valencia en Calvià se encargarán de condimentar la rica paella. Para que sea un éxito, se necesita reunir a unas cien personas, a las que se cobrará, si son socios de ambas AAVV, 8 euros por plato de paella, y si no lo son, 10. Bebidas aparte. Los tickets pueden ser adquiridos hasta el próximo miércoles, 13 de los corrientes, en el Colegio Santa Isabel, de 19.00 a 20,30 horas, lunes y miércoles, y de 19.00 a 20.00 horas, en la Biblioteca de Son Forteza, lunes y viernes. Por otra parte, las AAVV de Rafal Nou y Rafal Vell están recogiendo, hasta este viernes, entre las 17.00 y las 20.00 horas, productos denominados necesarios, para enviar a los afectados de la DANA. El lugar de recogida es AAVV Rafal Nou (Escorca 4A), Local de Barri Rafal Vell (Joan Estelrich Artigues, 50) y Ferretería Can Ferrer (Mare de Deu de Montserrat, 29) El próximo viernes, 15 de noviembre, a las 20.00 horas, se realizará una subasta a mano alzada de obras de reconocidos pintores y escultores mallorquines y residentes en la Isla. El dinero que se consiga se entregará directamente Cáritas de Valencia. A raíz del conflicto ruso-ucraniano, Max Cantrell y Patricia Chinchilla crearon Solidart, una subasta de obras de pintores y escultores mallorquines a beneficio de Ucrania. La subasta, con exposición previa de las obras, se llevó a cabo en Sa Nostra, arrojando como resultado de la misma la cantidad de 25.400 euros. Nos contaba Patricia Chinchilla que en esta ocasión la subasta se realizará en el Hotel Artmadans, en la cual sus propietarios, Jaime de España y Lluc, están completamente entregados a la causa, cediendo para ello las instalaciones de Art Gallery, una de las galerías de arte de dicho establecimiento, además de lo que fuere necesario a fin de que el evento sea un éxito. Al mismo, desde este jueves, se suma, como colaborador, Max Cantell. En cuanto a cómo se llevará a cabo dicho evento, Patricia, tras recordarnos que será los días 13, 14 y 15 de este mes de noviembre, nos dice que los días 13 y 14, entre las 9.00 y las 21.30 horas, los interesados podrán ver las obras en la citada Art Gallery. «Y no solo verlas -añade- sino que, además, podrán hacer lo que se denomina puja silenciosa, es decir, si un cuadro le gusta puede dejar por escrito, junto a su nombre, la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar por él. El día 15 de noviembre, a las 20.00 horas, se iniciará la subasta final, dicho cuadro, junto al resto de cuadros, entre los que pueden haber otros por los que también han pujado silenciosamente, serán subastados, esta vez a mano alzada. En el caso de que alguien puje más por lo que haya pujado cualquiera en los días de puja silenciosa, se lo llevará». El dinero que se consiga a través de la subasta, sea silenciosa, sea mano alzada, será entregado a Cáritas de Valencia para que lo distribuya entre los damnificados. Y en lo que respecta a cómo se llevará la obra la persona que haya ganado la puja, diremos que lo podrá hacer de dos modos. Uno, pagando la cantidad pujada una vez que la subasta se haya efectuado, a través de transferencia, o si no, ingresando la cantidad por la que ha ganado la puja en la cuenta corriente de Cáritas que le facilitarán, y presentado el justificante de dicho ingreso en el momento que vaya a retirar la obra. Ahora de lo que se trata es que el público se anime y puje, ya sea silenciosamente, ya sea a mano alzada. Porque acudir a dicha subasta es ayudar a nuestros hermanos de Valencia.