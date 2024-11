Toni Company, en la pugna con los más guapos del mundo y «con un mensaje que aportar»

Vietnam es, hasta el día 23 de noviembre, sede de los hombres más guapos del mundo. El certamen oficial de belleza, Mister World 2024 ha reunido en el hotel Imperial, de la ciudad de Vung Tàu, a los participantes, entre ellos el mallorquín Tony Company, en representación de España.

Toni Company (Palma 1996) es un hombre emprendedor, estudió Dirección Hotelera Internacional y realizó un máster de Revenue Managment. Persona trabajadora, curiosa y atrevida en la actualidad combina el mundo de la moda con su trabajo en una conocida inmobiliaria internacional. Tras un largo viaje hasta Vietnam, y anteriormente fue recibido por la embajada de Vietnam en Madrid, Toni Company ha tenido una calurosa bienvenida en Vietnam donde se reunió con los representantes de otros países. La gala se celebrará el día 23 en Phan Thiet.

El lema de «belleza por un propósito», fue lo que animó a Company a postularse para Mister World España, uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo para hombres. Su propósito: visibilizar la ataxia, una enfermedad degenerativa muy presente en su familia. Durante su año de «reinado», Company ha colaborado con fundaciones como Aefat.

¿Cómo fue su llegada a Vietnam y reunirse con los otros aspirantes?

— Ha sido un viaje muy largo hasta Vietnam. Desde entonces no hemos parado. la convivencia con los compañeros está siendo buena. No he podido dormir casi nada, pero quiero aprovechar esta experiencia al máximo. Se que es algo unico.

Dicen que los vietnamitas viven con gran interés los certámenes de belleza...

— El pueblo de Vietnam vive muchísimo esta clase de concursos. Aquí el Míster World es una persona muy valorada e importante. El certamen está muy integrado en la cultura. Es una pena que esto no sea así en países más desarrollados, ya que pienso que es una buena herramienta para dar visibilidad a muchos problemas que nos afectan a día de hoy. Nos piden muchísimas fotos. Se ponen nerviosos cuando nos ven, se les nota la admiración. Es algo que aprecio mucho porque no estoy acostumbrado a vivirlo así. Es gente muy amable y hospitalaria.

¿Cuáles son sus sensaciones?

— La verdad que las sensaciones que tengo son buenas. A mi llegada pude conocer a mis compañeros. La experiencia está siendo increíble.

¿Se puede ganar y traer el título a España?

— Todo es posible, pero me considero un chico que tengo un mensaje que aportar y es lo que vengo a defender aquí, que es dar visibilidad a la enfermedad de ataxia. Estoy disfrutando de la experiencia y vamos a ver qué tal avanza el certamen.

Ya se ha reunido con algunos de sus compañeros, ¿hacen equipo o hay tensiones?

— Hay buen rollo, evidentemente aquí todos quieren ganar. Es una oportunidad también para conocer gente, incluso a veces parecida o muy diferente a ti por otras culturas. Comparto habitación con el representante de Italia, es muy buen chico y se dedica a la interpretación. También habla español, así que hay buen ambiente. La convivencia está siendo muy positiva y toda la gente trae muy buen humor. Pero son muchos días y seguro que alguno se cansará. Tambien salen propuestas para modelo.

¿Cómo ve a sus rivales?

— Hay mucho nivel en los chicos, tanto interno como externo. Como sabéis, no es el cascarón lo

único que cuenta. Ganar depende de muchos factores

¿Ya ha empezado la competición?

— Las actividades comenzaron el miércoles y se alargarán hasta el sábado 23 de noviembre. La gala

final tendrá lugar en la ciudad de Nova World Phan Thiet a la una del mediodía en España, 19 horas en Vietnam. Todo el certamen de Míster Mundo se podrá seguir a través de las redes sociales.

¿Qué clase de actividades habéis realizado durante esta primera semana?

— El primer día todos los finalistas visitamos las empresas que patrocinan y colaboran en el certamen de Míster World 2024. Además, a diario entrenamos en el gimnasio Citigym. Y también he comida típica vietnamita como el café de aquí, parecido a un latte macchiato de caramelo con sal, que me encantó. Nos hemos vestido con ropa títipa del país para realizar algunas promociones, concretamente cafés, la especialidad en la zona. Y bueno, un montón de restaurantes donde nos acogen de maravilla.

¿Habías visitado antes Vietnam?

— No, esta es la primera vez que vengo. Todavía no he tenido la oportunidad de ver mucho. Solo el café, algo de comida y el paisaje del trayecto del aeropuerto hasta el hotel. Espero que podamos hacer algunas excursiones, además de los ensayos previstos. Eso sí, hace mucho calor y humedad. El clima es como vivir en Mallorca y disfrutar de un segundo verano.