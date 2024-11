Rozyo no pasa desapercibida en ninguna parte. Estatura media, muy atractiva, pecho exuberante, sonrisa casi permanente, pelo rizado…. Aparece con mucha frecuencia en las redes sociales, y nunca lo hace sin llamar la atención. ¿Tal vez por lo provocativa que es en sus acciones en redes sociales? Podría ser. Vamos, seguro que es por eso.

Rocío Peña, o mejor, Rozyo, pues es su marca personal desde hace quince años (Rozyomallorca, @rozyomallorca en redes), y que es como se la conoce públicamente, se dedicó al póker a nivel profesional durante 12 años.

Actualmente, y desde 2019, se dedica a la creación de contenidos para adultos, haciendo sus pinitos con contenido erótico y actualmente como actriz porno independiente en ROZYO.com, negocio que regenta conjuntamente con su pareja con la que cumplen 20 años el próximo mes, Gerard Equis (@gerardequis).

-Hoy en día la plataforma Onlyfans goza de un auge de popularidad notable. ¿Publica contenido allí?

-Sí, claro. Es una de las líneas de negocio de la empresa. Es una plataforma que permite la venta de contenido como si de una suscripción de Netflix se tratara. La plataforma no surgió como plataforma para adultos, pero la mayoría del contenido que se ofrece allí hoy en día es de carácter erótico o sexual.

-¿Sería contenido a la carta?

-Bueno, se pueden hacer encargos de vídeos a la carta, claro, pero obviamente son mucho más caros que si accedes a los contenidos ya grabados y que se encuentran a la venta en los perfiles.

-¿Cómo se inició?

-En 2019. A raíz del póker y de que siempre he sido muy activa en redes sociales, mis seguidores me proponían continuamente que me animara a crear contenido más especial. Al final me animé. Lo hice en Patreon, una plataforma de micromecenazgo similar a OnlyFans. Durante los primeros meses solo publicaba contenido erótico y sexy en el que ni siquiera enseñaba los pezones. Después empecé publicando toples y ya en 2023 di el salto al contenido explícito. Simplemente he ido haciendo lo que me apetecía en cada momento, pues nunca empecé en este sector por necesidad, sino por disfrutar de lo que hacía. Aunque a día de hoy se haya convertido en un negocio grande y muy lucrativo.

-Y dígame, ¿cómo puedo ver su contenido o entrar en su OnlyFans?

-Desde mi web rozyo.com tengo centralizados todos los enlaces a mis plataformas y redes sociales. Si accedes a OnlyFans, allí tengo dos perfiles, uno gratuito con muestras y otro donde publico mi contenido explícito. Así si alguien quiere ver cómo son mis vídeos o qué estilo de porno grabo, puede hacerlo y estar seguro de que le va a gustar antes de que tenga que pagar. Desde allí mismo se pueden pedir también vídeos personalizados exclusivos o reservar videollamadas o sesiones de sexting donde nos enviamos fotos y vídeos al momento en una sesión de chat caliente.

-¿Graba sola o con más gente?

-Hasta la fecha, he grabado sola o lésbicos. Pero en breve lanzaré vídeos con mi pareja. Si grabo con algún chico será siempre con él.

-¿Se da el caso de que si el que entra en OnlyFans le pide un encuentro sexual con usted, lo acepta?

-No, nunca. Yo soy actriz porno, lo que vendo es la imagen de mi cuerpo, sea en foto o en vídeo, no mi cuerpo. No ofrezco nada presencial.

-¿Imagino que le habrán ofrecido dinero por ello, no?

-Sí, claro. Ten en cuenta que de media recibo varios miles de contactos a la semana en mis números de atención al cliente que tengo publicados en mis redes y en la web y hay mil propuestas de todo tipo. Cada día hay varias docenas de propuesta de sexo presencial. Y algunas de buenos clientes de mi contenido y que me ofrecen cantidades enormes. Pero como digo, solo vendo la imagen de mi cuerpo, no mi cuerpo, por lo que ahí se quedan.

-¿Qué suele pagar el cliente por verla en acción?

-Depende de lo que quiera. Se puede acceder a mi contenido desde 18€ al mes en Onlyfans y luego si quieren vídeos personalizados puede llegar a varios cientos un vídeo de unos 4 minutos. También hago videollamadas desde 25€ los 5 minutos a 200€ una hora, más luego si quieren extras como dildos especiales, juegos de rol, disfraces, etc. se suman al coste del servicio.

-¿Y cinco minutos da tiempo para mucho?

-Claro, al final es saber el tiempo que quiere o necesita el cliente y saber cómo ajustar los tiempos. Hago muchas videollamadas por lo que controlo muy bien esa parte para hacer que el cliente disfrute al máximo.

-Entiendo que a la carta se puede pedir cualquier cosa, ¿no?

-Dentro de lo que ofrezco, sí, claro. No ofrezco todo tipo de fetiches ni grabo con chicos como te comenté. Los personalizados mayoritariamente son de mí sola. Algún lésbico he grabado también.

-Eso significa que no todo lo que le pida se puede ver en el mismo día.

-Si es algo sencillo de grabar y se paga un extra por envío prioritario, sí. Sino suelo enviarlos en unos cuatro días.

-¿Qué edades suelen tener los asiduos a su página?

-Pues mira, pensaba que el perfil sería de gente más mayor cuando empecé, pero no es así. Hay gente de todas las edades, desde 20 a 50 diría yo. La mayoría de 30 o 40.

-Y sobre el tema de los haters, vi un reel donde provocaba con ‘¿Qué te gusta más, mi Porsche o yo?’, y hay comentarios por parte de sus seguidores que para qué te cuento. Por ejemplo, «prefiero el coche, tú ya tienes muchos kilómetros encima hechos». O este otro: «el coche ha pasado por menos manos». O este otro: «el coche, tú estás para el desguace…».

-Es normal cuando estás expuesto públicamente con una profesión que no es convencional ni tampoco bien vista por todo el mundo, especialmente si tienes mucho éxito económico. Pero bueno, después de tantos años de contenido para adultos y una docena de años jugando profesionalmente a póker, creo que estoy ya bastante curtida y no me afectan para nada las críticas. De hecho, si te fijas intento crear contenido en redes sociales que provoque eso mismo, pues al final lo que se busca allí es alcance, sin más. Al no poder hacer anuncios sobre mi contenido ni mis servicios en redes sociales, hay que innovar y romperse el coco para crecer. A mayor número de personas que lo ven, mayor número van a mi web y a mis plataformas, mayor número se suscriben al contenido de pago y mayores ingresos tengo. Simples matemáticas.

-¿Y consigue un gran volumen de gente?

-Pues sí. En el mes de septiembre, solo en Instagram he tenido cerca de 10 millones de vistas. Y eso que he perdido cuentas que sumaban cerca de medio millón de seguidores ya que nuestra profesión no le gusta mucho a los de Instagram, ¡je je!

-Perdone la indiscreción, ¿es poliamorosa, verdad?

-Sí. Gerard Equis y yo tenemos una relación poliamorosa abierta a chicas en la que incluso hemos tenido en varias ocasiones relaciones formales. Simplemente creemos que es posible amar a más de una persona a la vez y vivimos acorde a ello. Y lo de que sea exclusivamente con chicas es porque ambos queremos que sea así, sin más.

Interesante, ¿no? Pues también real como la vida misma.