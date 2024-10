Un premio contra las noticias falsas

El salón de actos del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) acogió este miércoles la entrega de premios del V Concurso de Redacción Escolar APIB sobre periodismo y ‘fake news’. El certamen recibió un total de 191 trabajos de alumnos de cursos entre cuarto de Primaria y segundo de Bachillerato.

En esta edición, se recibieron redacciones procedentes de 10 centros educativos de Balears: nueve de Mallorca y uno de Eivissa. «El principal objetivo de APIB -señala su presidenta, Ángeles Durán-, es dar a conocer la importancia del periodismo en el ámbito educativo, trasladar la importancia de un periodismo riguroso y fomentar un consumo crítico de noticias». La reflexión sobre el papel de los medios de comunicación frente a las redes sociales y la desinformación centró el tema principal de los trabajos presentados.

El acto contó con la presencia del director insular de Cultura, del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, Miguel Ángel Bennàsar, gerente del IME, Pere Soler, director de la delegación de Santillana y el vicepresidente de la Associació de Periodistas de les Illes Balears, Manuel Aguilera.

Inteligencia artificial

El jurado, integrado por destacados y expertos periodistas de medios de comunicación de nuestra comunidad, detectó varios casos de uso de herramientas de inteligencia artificial presentadas al concurso, expresando su preocupación y reforzando medidas de vigilancia contra este tipo de práctica, en futuras ediciones. Trabajos que fueron descalificados al instante.

Los escolares, al recibir sus premios, se acercaron al micrófono para agradecer el apoyo de sus familiares y docentes, pero también a la APIB por la buena organización del evento. La gran mayoría de los premiados aún no saben a que se quieren dedicar profesionalmente en un futuro, como Antonio Nova o Adrián Vidal, pero sí Gabi Cena quien tiene claro que el día de mañana quiere ser cirujano. Pocos interesados, en el grupo, en estudiar Periodismo o Audiovisuales, aunque Diego Alexander no lo descarta, «es una posibilidad. No me desagrada». Una de las aficiones que se pudo apreciar entre los premiados es su gran pasión por la lectura. Algo que confirmó Pere Soler, de Santillana, «este año hemos registrado un mayor interés, y hay más demanda, en familias y centros escolares, por adquirir libros en papel».

Los ganadores recibieron desde un bono familiar para el Campus Esport hasta entradas para ver al RCD Mallorca en Son Moix, entradas para ir al teatro, altavoces inteligentes, lote de libros, etc. Tras la entrega de premios los ganadores fueron entrevistados y realizaron una visita al MediaLab del CESAG, donde estudiantes de Comunicación aprenden y hacen sus prácticas durante la carrera.