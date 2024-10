Diplomas y banderas para los nuevos socios | Lanzamiento mundial de Tanga Team

El pasado fin de semana, y con motivo del Día de la Hispanidad, la Unión Monárquica Balear, presidida por Rafael Xamena, se reunió a manteles en el restaurante Es Recó, de Gènova.

Asistieron alrededor de un centenar de personas. En la sobremesa de la cena, Alejandro García Llinás, comandante retirado, pronunció una conferencia sobre la Hispanidad, seguida de un breve parlamento sobre ésta por parte de la mexicana, nacida en Chihuahua, pero residente en Palma, Elizabeth Gil Rentería.

A continuación, Xamena hizo entrega de los diplomas, a los que adjuntó la bandera española, a los nuevos asociados, entre ellos a doce ciudadanos chinos residentes en Mallorca desde hace años, entre los que se encontraba Toni Yo, uno de los primeros en llegar a la Isla, allá por los años 70 del siglo pasado.

El presidente de Unión Monárquica Balear, Rafael Xamena, que hace años fue concejal de Calvià –hablamos de tiempos en que Paco Obrador era el alcalde–, señaló que «somos una asociación del siglo XXI», por lo cual en ella, haciendo alusión a los nuevos afiliados chinos, «cabemos todos», subrayando, «con un único requisito: ser monárquico», y apostillando, «ser miembro de nuestra asociación no conlleva ningún gasto económico».

Por otra parte, Xamena, invita a los socios de UMB a que asistan, a fin de prestar su apoyo a la Fundación Respiralia, al cóctel que dará el próximo 9 de noviembre, a partir de las 18.30, en el Hotel Santos Nixe Palace (Avenida Joan Miró, 269).

Lanzamiento mundial. Manu Blanco nos comenta que el 25 de octubre, Tanga Team lanzará a nivel mundial su éxito, El ritmo de la noche, «y digo a nivel mundial, porque se encargarán de ello los reconocidos productores Luis Rodríguez y Philip Escaño.

«¿Y pués por qué en octubre, cuando como quién dice el verano ha pasado? Pues como interesa que el tema se escuche mucho en América, en octubre, en muchos de sus países, comienza el verano, por tanto, dicho tema puede sonar mucho, porque, aunque presentado hace 35 años, con los nuevos sonidos musicales, sobre todo a los jóvenes, seguro a que les sabe a nuevo».

Tanga Team nació hace 15 años. Al grupo lo formaban Isaac León, hoy alejado de la música activa, es decir, como cantante, pero dedicado plenamente a la producción musical y grabaciones, Evelin Moral, que a poco fue sustituida por Tere Heredero, trabajando actualmente a hostelería, y Manu. Mientras que a día de hoy, el trío se ha convertido en dúo, pues lo forman Carla Pérez, conocida como Karly, cantante, influencer, ticktocker, Miss Turismo Balear de 2023, y finalista en el concurso nacional y, naturalmente, Manu.

«El disco lo grabamos en Pem 33, en sa Torre –nos recuerda este–. Y nuestra intención es la de grabar otros a nada que lacemos este, puesto que los productores quieren que actuemos en directo en shows que van a programar, tanto en España como en países extranjeros. Algunos de esos temas, que ya lo cantamos en la primera etapa del grupo, que con sonido más actual, Karly y yo trataremos de darle un nuevo aire sin que pierdan su esencia. También estaremos, cantándolo, en la Gala de la próxima Nochevieja de Canal 4, que grabaremos el 14 de diciembre en Trui Teatre ante más de mil personas.

Pues os escuchamos en cualquiera de las plataformas a partir del 25 de octubre, que es dentro de nada ¡Mucha suerte!

Concierto. La nueva directiva de la Asociación Balear de Músicos sigue quemando etapas a base de almuerzos de compañerismo, en los que no falta la música, y a los que se suele unir gente nueva lo que se traduce en que la Asociación crece. Lo decimos porque el próximo almuerzo tendrá lugar el día 22 de los corrientes, en el restaurante Can Matías Miquel Nou, a las 14 horas, con un menú de 17 euros. Al almuerzo –nos cuenta Miguel Pastor, el presidente de la Asociación– seguirá una tertulia y música en directo a cargo de algunos de los músicos que asistan.

Por otra parte, el 26, también de este mes, en la plaza de toros de Inca, con la colaboración del Ajuntament, la Asociación de Músicos de Mallorca anuncia un concierto a cargo de los grupos Los Folux, María Zanoguera y Reunits, Trío California, The Grandpas y Serotonic’s. La hora del inicio del concierto será a las 19.30 horas.

Demasiado, ¿no? Plaza del Comtat de Rosselló, de Palma, 17 contenedores. Muchos, ¿no? Sí, porque quitan espacio a los coches y desprenden olores que deben de tener contentos a los vecinos.

Por otra parte, ¿cuándo van a acabar las obras del edificio anexo al Mercat? Y es que van tan lentas que al edificio se le empieza a llamar Escorial 2.