Calles deterioradas l Exposiciones de maestros de pintura l Zapata y Colón

Sobre lo de reconvertir el edificio de GESA en Museo de Arte Contemporáneo lo sigo viendo irrealizable, no porque no se pueda hacer, ni porque no haya dinero –y más cuando, recientemente, ha sido aprobada una importante partida–, y no lo veo realizable porque en Palma hay demasiadas necesidades que resolver, como, por ejemplo, el arreglo de calles y aceras, dado que bastantes de ellas están entre deterioradas y muy deterioradas, por lo que precisan una solución ya, la cual, dada su envergadura, no será barata. Por eso, yo, si fuera quién mandara, iría a lo práctico, que hoy por hoy es tener contento al ciudadano, que es quién paga impuestos, y si no, encuéstenle, pregúntenle… Seguramente saldrá de dudas, ya que le pedirá, ante todo, calles y aceras en buen estado, y seguridad, lo que equivale a más policías de los que hay. Aunque esta es otra historia.

Sobre el estado de las calles voy a poner tres ejemplos. Uno, cruce de Marqués de Fontsanta con Avenidas. Después del paso de cebra, media calle está hundida y cuarteada, y la otra media atravesada por una fina grieta curvilínea con tendencia a hacerse mayor y más profunda. Que se hará, pues por ahí pasa mucho tráfico, y entre él, tráfico pesado, como son los autobuses del Govern puesto que todos al ir hacia sus destinos pasan por ahí. Vamos, es que eso lo ve cualquiera, sin embargo, a quién corresponda, no se ha enterado todavía. Pues, ¡ándele!, porque, si no, el día menos pensado tendremos que contar que esa calle, por ahí, se ha hundido. Paso de peatones en el cruce de Blanquerna con Antoni Marqués del que ya hemos hablado en dos ocasiones, pero como si nada, pues sigue igual. Aunque yo, que paso por ahí casi todos los días, diría que peor. Sí, ayer estaba algo más hundido que la otra vez; es más, estaba más hundido y otros tramos próximos comenzaban a hundirse, y lo peor, que la separación que hay entre las dos marcas del paso cebra se hace cada vez más ancha, y… Pues lo dicho en el anterior párrafo, que se den prisa en repararlo o de lo contrario también tendremos que hablar de hundimiento de un tramo de calle.

Y tres. Cada lunes y miércoles cruzo a pie el puente sobre sa Riera con el fin de seguir por Passeig Mallorca. Y cada lunes y cada miércoles me fijo en las zanjas que recorren, en ambos sentidos, parte de dicho tramo. Zanjas, cada vez más anchas –con tendencia a ensancharse más–, alargadas, con radiaciones, y un tanto profunda, también con tendencia a ir profundizando, todo debido al tráfico de coches, camiones, autocares y buses que circulan sobre ellas. El próximo 18 de los corrientes, en la Fundación López Fuseya (Teresas, 4, Palma), a partir de las 19 horas, y bajo la denominación de Exposición de profesores, cinco pintores que tiene escuela de pintura, exponen sus obras. Dichos profesores, por otra parte muy conocidos en la isla, son África Juan, Malena Tous Miguel Reche, Nuria Bosch y Sandra Renzi. La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 25 de octubre, podrá ser visitada por las tardes, de 16 a 20 horas. Por cierto, otro maestro, como artista y como maestro con escuela de pintura abierta, Pascual de Cabo, inauguró el pasado viernes, en la Casa Cultural Ses Cases Noves, La colección –así la titula– compuesta por grandes cuadros, algunos impresionantemente bellos, entre los que incluye dos autorretratos, uno de ellos, de no ser por una calavera, un desnudo total. El lunes pasado estuvimos tomando un café con Juan Antonio Montañez, fotógrafo, y de paso, conversando, entre otras cosas, de Cristóbal Colón, y no porque el anterior sábado por la noche TVE emitiera el programa, Colón ADN. Su verdadero origen, sino por las conversaciones que él solía mantener sobre este con Joaquín Zapata, padre del pintor Domingo Zapata, y más concretamente sobre su posible mallorquinidad. «A veces nos encontrábamos los dos, Joaquín Zapata Heredia, que en paz descanse, y yo. En otras ocasiones organizábamos encuentros grupales en su domicilio. En ellos hablamos de cosas simples, mientras disfrutábamos unas buenas paellas, o migas andaluzas, que preparaba de maravilla. Y entre charla y charla, compartíamos esos pequeños y simples placeres que van perdiendo importancia en medio de lo complejo que nos trae la modernidad». Entre otras muchas cuestiones, prosigue Montañez, Zapata me dijo un día, ante mi sorpresa, que creía fervientemente que Cristóbal Colón solamente podía ser mallorquín. Estaba completamente convencido de que la hazaña del almirante solo podía ser obra de alguien con un carácter de esta Isla, y… Pues que a raíz de este comentario, le hablé de Gabriel Verd, estudioso y promotor de la teoría del Colón mallorquín, a quién yo seguía desde hace ya algunos años. «Persona, le dije a Joaquín, que lleva defendiendo con muy buenos argumentos que el almirante era de Felanitx, ante lo cual Joaquín mostró un interés inmediato en conocerlo y conversar con él para expresarle su opinión y animarle en la lucha, que ya duraba más de cuarenta años. La idea era contactar con él investigador, y visitar el Museo de Colón en Felanitx, a través de Elizabeth Gil Rentería, locutora de radio y gran colaboradora de este. Lamentablemente, todo se truncó ante el fallecimiento de Joaquín, en plena pandemia, en agosto de 2020». En el documental «emitido el pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, el forense José Antonio Lorente descarta la teoría de Gabriel Verd de que Cristóbal Colón fuera el hijo del príncipe de Viana, dejando entrever que es muy posible que Colón fuese judío y nacido en las Balears o en la zona de Levante-Catalunya; aunque el mismo Lorente comunica que los resultados finales se darán a conocer en noviembre. «Joaquín –apostilla Montañez– seguramente estaría expectante ante la apasionante posibilidad de demostrar que su pensamiento era correcto». Recuerdo que, meses antes del fallecimiento de Joaquín, pudimos cumplir una de sus ilusiones, la de conocer al torero mallorquín José Barceló ‘Campanilla’, a quien visitamos y con quien mantuvimos una muy agradable conversación.