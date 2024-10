Un traje muy especial

Lidia Fernández García, la niña que representará a la santa mallorquina Catalina Thomas en la próxima celebración en Palma del Carro Triunfal de la Beata 2024, los días 18 y 19 de octubre, lucirá un traje de payesa muy especial, que con motivo del 450 aniversario de la muerte de la santa ha confeccionado el indumentarista mallorquín Daniel Ramis, quien ha sido asesorado por el investigador de indumentaria tradicional, Miquel Matas.

Matas explica que «para lograr una mayor aproximación a lo que debía ser en su tiempo el vestir de payesa, he mirado muchas fotografías y piezas testigo de mediados del siglo XIX. Consta de camisa de lino, jubón, enagos copinyats de drap» interiores y falda copininyada de drap tejida en el telar de Can Bujosa de Santa Maria del Camí. El canyon (delantal) será una pieza original del siglo XIX. Se complementa con manguitos de puntilla antigua y rebosillo inferior de batista y el superior de algodón, ambos bordados por Sonia Ferrnández, tía de la pequeña.

En mejores manos no podía estar la confección de dicha vestimenta, que en las del indumentarista Daniel Ramis Ortega, del taller Indianes i Vetes de la calle Aragó de Palma. El buen gusto y la impecable factura que imprime a los distintos modelos de única tradición popular mallorquina, de hombre y mujer lo avalan. Éste ha confeccionado todas las piezas de forma artesanal, cumpliendo las formas y volúmenes propios de la época.

«Para mí ha sido un encargo muy importante poder vestir a la representante de una de las fiestas más antiguas de Mallorca. Siendo un año tan especial, se han confeccionado otros dos vestidos para cumplir con la agenda de un año muy señalado como es el del 450 aniversario de la muerte de la Beata», explica Ramis.

Simpática y vivaracha es la nueva Beateta 2024, Lidia Fernández García, de 8 años de edad, que estudia tercer curso de Primaria en el colegio Pedro Poveda. Es hija de Jesús Moisés Fernández Esquinas y Vanesa García Ribas, quienes la acompañarán en todos los actos junto a su hermano pequeño, Aleix, de 5 años. La pequeña se mostró muy receptiva y responsable ante las actividades próximas como son la catequesis de la santa y presidir el Carro Triunfal.

«Estoy repasando la vida de Santa Catalina, para poder contestarlas en la catequesis. Me hace mucha ilusión representar a la Beata, ya que coincido con el 450 aniversario de su muerte. También por el vínculo que tengo desde pequeña con el monasterio de Santa Magdalena gracias a mis padres, que me han inculcado conocer varias etapas de su vida. Presidir el carro junto a la corte de angelitos también me hace sentir muy satisfecha, por que podré compartirlo con los niños que vengan a ver desfilar el carro por las calles de Palma, donde no va a faltar una lluvia de caramelos».