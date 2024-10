Swami Shubamritananda Puri es la mano derecha de Amma, conocida como La Santa de los Abrazos al haber achuchado a más de 35.000.000 de personas en una lucha global por trasladar el mensaje de «la paz y el amor». Durante más de dos décadas, Puri ha recorrido medio mundo promulgando las enseñanzas de su maestra, toda una institución global. En esta entrevista, reflexiona sobre los beneficios de renunciar a los placeres materiales, las nuevas tecnologías y el crecimiento espiritual. El 29 de octubre ofrecerá la conferencia Gestionar las expectativas: estrategias para la paz y el equilibrio en la vida en el Palau de Congressos de Palma.

¿Quién es Swami Shubamritananda Puri? ¿Cuál es la historia de su vida?

Soy un enviado de Sri Mata Amritanandamayi Devi, Amma, a Europa, África y algunas partes de Oriente Medio. He tenido la suerte de estar bajo sus brazos sirviendo como extensión de sus brazos de amor y compasión. Este es mi vigésimo primer año viajando por Europa, donde ofrezco charlas motivacionales, retiros espirituales y seminarios sobre gestión del estrés. Además, soy mentor del ala juvenil de la organización, que ha sido galardonada tres veces como mejor práctica juvenil en Europa por el programa Erasmus+ de la UE.

El mundo en el que vivimos es cada vez más tecnológico, lo que nos aleja de la espiritualidad. ¿Este ecosistema puede ser un punto de partida para cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos?

Creo que la tecnología por sí misma no es un problema. Todo depende de las mentes que utilizan la tecnología. La tecnología es como el fuego, con el que puedes cocinar una comida deliciosa y también usarlo para quemar la casa de alguien. Todo depende de cómo se utilice. Si nos fijamos en las redes sociales, también ofrecen un montón de cosas inspiradoras a las que uno puede acceder. Pero si nuestras mentes no son maduras, sólo buscaremos o publicaremos algo negativo. Si las redes sociales se utilizan de forma madura, pueden conducir al crecimiento personal y a la positividad en el mundo. Todo depende de la mentalidad del usuario a la hora de gestionar las situaciones.

¿Cuáles serían los pasos más importantes para acercarse a la paz y a la felicidad?

La mayoría de la gente vive con la convicción de que la paz y la felicidad están ahí fuera, en el mundo. Tenemos que comprender que nuestra verdadera naturaleza es la paz y la felicidad infinitas. Tenemos que mirar en nuestro interior y buscar en el lugar adecuado. Buscar la paz y la felicidad duraderas en personas u objetos nunca funcionará, ya que todo en el mundo está en proceso de cambio. El cambio es la inevitable ley de la inmutabilidad del universo. Por tanto, buscar la felicidad inmutable en un mundo cambiante es una quimera. Tenemos que recurrir a nuestra fuente interior para sentirnos eternamente realizados en la vida.

En su caso, ha renunciado a cualquier tipo de lujo o beneficio material. ¿Cómo explicaría a una persona de la sociedad occidental que éste puede ser un camino efectivo hacia la felicidad?

En primer lugar, mucha gente ve la renuncia como algo lúgubre y espantoso, una batalla tortuosa en la que luchamos por deshacernos de todo lo mejor de la vida. En realidad, se trata de una práctica positiva encaminada a fomentar la auténtica libertad, sencillez y paz interior, más que una negación de los placeres de la vida. Nunca es una cuestión de fuerza, sino de preferencia. La renuncia es una actitud interior. Uno puede estar en medio de los placeres mundanos y la abundancia, y sin embargo ser libre de ellos si establecemos el valor correcto a todo lo que el mundo ofrece, y no permitimos que domine nuestras vidas. El problema viene cuando le otorgamos un lugar más importante del que merece. Por ejemplo, cuando vemos el dinero como un símbolo de estatus y no como un medio para satisfacer nuestras necesidades diarias, se convierte en un obstáculo. La renuncia consiste en centrarse en lo que realmente tiene sentido y rechazar las distracciones que suelen acompañar a las búsquedas materiales. Si tu prioridad es la paz y la felicidad, no te parecerá horrible renunciar a cosas que te impidan alcanzar ese objetivo.

Personalmente, ¿le resultó difícil iniciar este camino de renuncia material?

No exactamente. Cuando estás inspirado por un objetivo superior, los pequeños sacrificios se vuelven manejables. Cuando tienes a la vista un diamante auténtico, las imitaciones falsas no te distraen. Como dice mi Maestra: «Donde hay amor, no hay esfuerzo».

A nivel mundial, ¿cuál cree que debería ser la primera decisión para tener un mundo menos violento y más justo?

Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando cada individuo empiece a trabajar sobre sí mismo, comprendiendo su dharma de contribuir a la paz y la armonía en el mundo, se producirá un cambio en la situación del mundo. Lo que falta hoy en el mundo son buenos modelos de conducta. Cada uno de nosotros puede inspirar a mucha gente a nuestro alrededor. Esta inspiración se propagará a través de acciones y no de meras palabras. Crecer en comprensión espiritual también provocará un gran cambio porque nos daremos cuenta de que, aunque cada persona es diferente, todos formamos parte del mismo colectivo de conciencia y amor.

¿Qué cree que nos depara el futuro como especie humana y como sociedad?

El futuro depende de cómo utilicemos el presente. Depende de si cultivamos la compasión o el odio. Si nos adherimos al dharma y cultivamos la conciencia espiritual, podremos ver la luz al final del túnel. Para ilustrarlo, consideremos esta historia: Unos jóvenes se acercaron a un Maestro espiritual con un pajarito en las manos con la intención de ponerle a prueba. Pensaban preguntarle si el pájaro estaba vivo o muerto. Si el Maestro decía que estaba vivo, lo aplastarían; si decía que estaba muerto, lo soltarían. Al acercarse a él, uno de los jóvenes preguntó: «¿El pájaro que tengo en la mano está vivo o muerto?». El sabio respondió: «El pájaro está como tú decidas que esté. Su destino está en tus manos».