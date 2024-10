Diana, princesa de Orleáns y conocida como Diana de Francia, busca casa para vivir en Palma, según ha señalado a Ultima Hora. Nacida en Brasil, ya que sus padres, los condes de París, se habían exiliado allí, ha explicado que lleva viniendo a la isla desde hace más de 50 años y que ha tenido ya tres viviendas en Mallorca durante este tiempo, además de un barco. «Me siento muy a gusto aquí. Y también por el clima y la gente», ha señalado.

Además, la princesa ha confesado que vive un conflicto con su nieto, ya que no «me quiere en el castillo de Altshausen. Y como mi nieto, es el heredero, el que manda… Pues si no me quiere en el castillo… Donde yo tampoco quiero estar, ya que únicamente cuento con el apoyo de mis hijos», ha indicado. Por otro lado, la propia Diana ha confirmado que el próximo 21 de octubre se celebrará un juicio para esclarecer esta situación, aunque ella misma ha indicado que no quiere permanecer en Altshausen.

Por ello, su plan es pedir que la pensión que le pasó su marido le sea pagada en Palma, lugar en el que desea establecerse y «rehacer mi vida y recuperar amigos, a conocer artistas y a seguir pintando… Y puede que de vez en cuando vaya a Altshausen».

La princesa se encuentra viviendo en un hotel en la calle de Sant Jaume, pero su objetivo es lograr alquilar una casa en la ciudad, ya sea en el campo, cerca de Palma, pero en una zona tranquila. «El lugar que busco ha de ser grande, pues en él quiero tener mi attelier, ya que sigo pintando».