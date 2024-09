De Marratxí a Costa Rica. Marisela Ensenyat llegó al país tico hace ocho años de la mano de su hoy esposo que conoció en Madrid mientras ambos cursaban un máster de Abogacía. Al país centro americano le debe un marido, dos hijos, Alba, la primera en llegar y Bruno que está de camino, así como una empresa de calzado respetuoso para bebé que bautizó hace dos años como su primogénita, 'Petita Alba'.

Enseñat explica desde San José que «cuando me quedé embarazada de mi primera hija, Alba, quería dedicarme a la crianza pero debía buscar un trabajo por lo que decidí traer ropa de España a aquí y venderla. Al principio no fue fácil pero poco a poco el proyecto fue creciendo».

El impulso definitivo llegó el año pasado cuando «mi hija empezó a caminar noté que había un vacío de mercado en cuanto a calzado respetuoso para bebés. Los que aquí encuentras no eran muy bonitos, o eran muy duros o tenían una plataforma e incomodos. Algo curioso es que los niños usaban mucho las Crock’s. Aquí el mercado está muy americanizado y estas marcas son muy fuertes y están en la cultura. Me di cuenta que era muy complicado encontrar este tipo de artículos y empecé a traerlo y cada vez traje más y he terminado centrándome en esto. Ropa casi no traigo ya y el mercado me ha dejado como referente en este tipo de productos».

La empresaria mallorquina explica también que hace poco introdujo otro producto muy nuestro. «Como alternativa a las Crock’s empecé a traer cangrejeras que en Mallorca es algo de toda la vida pero aquí no conocía nadie. Ha sido un éxito y se han vendido mucho. Ha sido muy bonito e interesante ver como lo han adoptado. Primero traje para niños y luego para adultos», afirma.

Marisela decidió empezar a crear contenido audiovisual en redes donde aparte de dar a conocer sus productos ofrece consejos de crianza, cuenta sus experiencias y sentimientos. «Es con lo que las madres se sienten más identificadas. Tenemos los mismos problemas. Me gusta difundir información, así no sienten que están solo en una tienda. Al final, soy mi propia influencer (ríe)».

Mamás gallina

Enseñat cuenta que «mis clientas son el 90 % madres de clase media o media-alta. Las costarricenses y latinoamericanas en general son un poco más cariñosas y pasionales que en España. Ellas mismas se llaman mamá-gallina. Son un poco más protectoras y están más encima de sus hijos cuando son pequeños. Aquí somos más de pensar ‘haz lo que quieras’ y dejarlos más a su aire. Son realidades muy diferentes».